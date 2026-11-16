Nach Trennung von Chrishell Stause: G Flip wirkt entspannt

Nach der überraschenden Trennung von Chrishell Stause (45) hat sich G Flip erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Wie Daily Mail berichtet, landete der Musikstar am Freitag gemeinsam mit mehreren Teammitgliedern am Flughafen von Sydney. G Flip befindet sich derzeit auf Tournee durch Australien und wirkte bei der Ankunft trotz des jüngsten Liebesaus ausgesprochen gelassen. Auch beim Outfit setzte der Star auf einen entspannten Stil: Zu tief sitzenden Jeans kombinierte G Flip ein langärmliges, weißes Crop-Top, das den Bauch freiließ. Auf Make-up wurde offenbar verzichtet, während eine getönte Sonnenbrille einen Teil des Gesichts verdeckte. Die wartenden Fotografen interessierten sich allerdings vor allem für eine Frage: Gibt es nach der Trennung bereits einen neuen Menschen an G Flips Seite? Eine Antwort darauf blieb aus, denn der Musikstar ließ die neugierigen Nachfragen unbeantwortet und machte keine Angaben zum aktuellen Beziehungsstatus.

Hinter den Fragen nach einer möglichen neuen Liebe stecken offenbar Spekulationen über die Hintergründe der Trennung. Wie Daily Mail berichtet, soll Chrishell den Verdacht haben, dass G Flip bereits jemand Neues kennengelernt haben könnte. Bestätigt ist das allerdings nicht. Eine anonyme Quelle behauptete gegenüber dem Portal: "Sie hat das Gefühl, dass G eine andere Frau kennengelernt hat und bereits in jemand anderen verliebt ist. Sie fragt wie verrückt herum, ob G schon eine neue Liebe im Leben hat." Chrishell selbst hatte das Ende der Beziehung bereits im vergangenen Monat unter Tränen auf Instagram bekannt gegeben. Dabei verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass die Entscheidung zur Trennung von G Flip ausgegangen sei und sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Hintergründe gekannt habe. Trotz ihres Liebeskummers schlug sie versöhnliche Töne an: "G und ich sind nicht mehr zusammen, und wir haben vereinbart, diese öffentliche Trennung mit Liebe und Respekt füreinander zu behandeln. Das fällt mir nicht schwer, weil ich diesen Menschen liebe."

Mehr als vier Jahre lang gingen Chrishell und G Flip gemeinsam durchs Leben. Im Mai 2023 feierten die beiden sogar eine Hochzeit in Las Vegas, die allerdings rechtlich nicht bindend war. Doch ihre Beziehung soll vor allem durch die räumliche Distanz auf die Probe gestellt worden sein. Während G Flip in Australien lebt, hat Chrishell ihren Lebensmittelpunkt in Los Angeles. Laut Daily Mail erschwerte zudem ein Zeitunterschied von 18 Stunden den gemeinsamen Alltag. Trotz des Liebesaus möchte die Selling Sunset-Bekanntheit die vergangenen Jahre offenbar nicht missen. Auf Instagram erklärte sie: "Ich hatte mehr als vier unglaubliche Jahre mit G – vielleicht war das also gar kein Fehlschlag." Vor der Beziehung mit Chrishell war G Flip bereits mit anderen bekannten Persönlichkeiten liiert. Zu den früheren Partnerinnen des Musikstars zählen unter anderem der australische Realitystar Brooke Blurton und das Model Jemma Williams.

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Getty Images G Flip, 2024

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der "Just Kids"-Premiere im Juni 2025

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