Chemostart: Sarah Kuttner hat sich "den halben Kopf rasiert"

Nur wenige Tage nach Beginn ihrer Behandlung griff Sarah Kuttner (47) selbst zum Rasierer. Die Moderatorin hat nicht abgewartet, bis die Chemotherapie ihr die Haare nimmt. Am Sonntagabend zeigte sie ihren Followern auf Instagram ein Foto mit einem sichtbaren Sidecut. Geplant war dieser Schritt eigentlich erst für später, aber ihre Geduld war schneller am Ende als erwartet. Die an Brustkrebs erkrankte Autorin erklärte ihre spontane Entscheidung folgendermaßen: "Die Kombi aus ADHS und Krebs ist interessant: Ich habe mir heute schon bedeutend zu früh die Hälfte meiner Haare abrasiert. Einfach, weil ich keine Lust mehr hatte zu warten. Ich zu sein, ist wild manchmal."

Warum sie diesen Weg gehen wollte, hatte Sarah auch in ihrem Videotagebuch auf YouTube geschildert. Dort berichtete sie, dass sie ihre Haare durch die Chemotherapie fast sicher verlieren werde – und zwar nach etwa zwölf Tagen. Plötzliche Haarbüschel in der Dusche zu finden, wollte sie sich ersparen. Das sei für sie "so eindeutig ein Zeichen von Krankheit, von schwerer Krankheit auch", erklärte sie. Ursprünglich wollte Sarah mit dem Rasieren warten, bis die nächste Folge ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett" aufgezeichnet ist. "Ich habe einfach Angst, dass ich mich hässlich finde ohne Haare", gab sie zu. Für den Fall, dass sich die Moderatorin ohne ihre Haare nicht wohlfühlt, hat sie bereits vorgesorgt: Sie organisierte sich eine Perücke.

Wie es ihr nach der ersten Chemotherapie ergangen war, hatte Sarah ebenfalls verraten. Noch aus dem Auto heraus hatte sie sich bei ihren Fans gemeldet und überraschend positiv berichtet: "Man fühlt sich währenddessen und danach super normal." Dass Nebenwirkungen auch später noch auftreten könnten, war ihr bewusst gewesen. Für einen Scherz hatte ihre Energie aber allemal gereicht: "Jetzt kann ich noch Bäume ausreißen. Möchte jemand, dass ich 'n Baum ausreiße?" Auch sechseinhalb Stunden nach der Behandlung hatte Sarah zunächst kaum Veränderungen bemerkt. "Mir ist vollkommen klar, dass das nur bisher ist, aber ich fühle mich nicht müde, mir ist nicht schlecht", hatte sie erklärt. Ihr Appetit war ebenfalls geblieben: Nach einer Kartoffelsuppe hatte es am Abend Porridge mit Apfel und Banane gegeben. Lediglich leichte Kopfschmerzen hatte sie erwähnt. Diese hatte Sarah allerdings eher auf die Anspannung zurückgeführt.

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Instagram / diekuttner Sarah Kuttner, November 2026

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Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich

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