Narumol schwärmt nach Traumschiff-Dreh von Silbereisen

Narumol (61) hat sich an eine ganz neue Aufgabe gewagt: Die durch Bauer sucht Frau bekannt gewordene Reality-TV-Teilnehmerin feierte in der neuen Folge von Das Traumschiff ihr Schauspieldebüt. In der Bangkok-Ausgabe, die in Thailand gedreht wurde, schlüpfte sie in die Rolle einer Streetfood-Köchin und stand dabei gemeinsam mit Florian Silbereisen (45) vor der Kamera, der als Kapitän "Max Parger" zu sehen ist. Nach den Dreharbeiten zog Narumol gegenüber Focus ein durchweg positives Fazit und geriet vor allem bei ihrem prominenten Kollegen ins Schwärmen. "Florian ist ein unfassbar sympathischer, nahbarer und herzlicher Mensch", erklärte sie. Der Moderator habe ihr ganz selbstverständlich geholfen. "Er ist proaktiv auf mich zugekommen und hat mir mit viel Verständnis Tipps an die Hand gegeben, wie ich die Rolle bestmöglich umsetzen kann", berichtete sie weiter. Die Episode steht seit dem 11. September 2026 in der ZDF-Mediathek bereit und läuft am 22. November 2026 um 20:15 Uhr im ZDF.

Ganz einfach war der Ausflug ins Schauspielfach für Narumol allerdings nicht. Anders als bei ihren bisherigen Auftritten im Reality-TV konnte sie nicht einfach frei von der Leber weg sprechen, sondern musste einen vorgegebenen Text lernen. Ihre Aufregung verheimlichte sie dabei nicht: "Ja, ich war sehr nervös", gab sie im Interview mit Bild zu. Besonders das Drehbuch und die genaue Reihenfolge ihrer Sätze flößten ihr Respekt ein. Gefallen an der Schauspielerei hat sie trotzdem gefunden – und zwar so sehr, dass sie sich weitere Engagements vorstellen kann. "Wenn sich die Chance noch einmal ergibt und ich mich mit der Rolle identifizieren kann, wäre ich auf jeden Fall offen für weitere Angebote!", verriet sie gegenüber Focus und fügte hinzu: "Sehr gerne auch wieder in Thailand!" In "Das Traumschiff: Bangkok" geht es um die Arzthelferin "Araya Wagner", gespielt von Mascha Schrader, die als Baby vor einem thailändischen Tempel abgelegt wurde und nun nach ihren Wurzeln sucht. Weitere Handlungsstränge drehen sich um die Figuren "Niklas Jost", "Milena Grosse" und "Rainer Brenner".

Für Narumol hatte der Dreh in Thailand allerdings noch eine zweite, sehr persönliche Seite. Während ihres längeren Aufenthalts in ihrem Geburtsland mussten ihr Ehemann Josef, die Kinder und der gemeinsame Hof in Bayern ohne sie auskommen. Eine so lange Trennung von ihrer Familie hatte die Thailänderin zuvor noch nicht erlebt. Um die Entfernung zu überbrücken, telefonierten sie und Josef mehrmals täglich und hielten über Videoanrufe Kontakt. Der Landwirt kümmerte sich derweil in Pittenhart allein um Haus, Hof und den Stall mit rund 80 Tieren. Unterstützung erhielt er von Narumols Tochter Jenny und der gemeinsamen Tochter Jorafina. Das erste Schauspielengagement stellte den gewohnten Familienalltag des Paares damit vor eine besondere Herausforderung. Kennengelernt hatten sich Narumol und Josef einst bei "Bauer sucht Frau".

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Collage: Imago, Imago Collage: Narumol David und Florian Silbereisen

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RTL Narumol, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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Imago Bauer Josef und Narumol, September 2025