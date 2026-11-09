"Gibt Ärger": Joko Winterscheidt stichelt gegen Stefan Raab

Joko Winterscheidt (47) gönnt sich einen Seitenhieb gegen einen TV-Kollegen. In Wer stiehlt mir die Show? nahm der Moderator eine Frage zu Stefan Raabs (60) früherer Sendung TV Total zum Anlass für eine scherzhafte Spitze gegen den Entertainer. Vor seinen Mitspielern Knossi (40), Carolin Kebekus (46) und Moritz Wagner sprach Joko eine Einladung an Stefan aus. Es gab aber einen Haken: Der Showmaster soll nicht als gesetzter Promi dabei sein, sondern den normalen Bewerbungsweg gehen. "Ja, tatsächlich, 'TV Total', selbst komponiert damals von Stefan Raab. An dieser Stelle ein kurzer Aufruf: Lieber Stefan, falls du mal vorbeikommen möchtest – bewirb dich doch als Wildcard", wandte sich Joko an das Urgestein der deutschen Fernsehlandschaft.

Hintergrund war ein Spiel, bei dem die Kandidaten anhand eines Liedes und der Lyrics zwei TV-Shows erkennen mussten. Eine davon war "TV Total". Bei Carolin, Knossi und Moritz sorgte die unerwartete Einladung für jede Menge Gelächter. Knossi hatte für den Gastgeber eine knappe Warnung parat: "Das gibt Ärger." Joko nahm es gelassen. Er erlaubte sich einen erneuten Seitenhieb und spielte auf den Sender an, bei dem Stefan inzwischen zu Hause ist: "Liebe Grüße. Man spielt ein bisschen mit dem Feuer. Wer weiß, vielleicht muss ich irgendwann auch zu RTL." Mit dieser Bemerkung brachte er seine Mitspieler erneut zum Schmunzeln.

Während Joko scherzhaft über einen möglichen Wechsel zu RTL sprach, hat Stefan schon das nächste Projekt in Aussicht. Erst vor wenigen Tagen hatte der Sender "Raab gegen alle" angekündigt. Für die neue Samstagabendshow soll sich der Entertainer 2027 mit insgesamt 100 Herausforderern messen. Geplant sind ungewöhnliche Challenges und direkte Duelle. Die Gegner sollen ihre eigenen Stärken ausspielen dürfen. Ein prominenter Teamkapitän steht ihnen zusätzlich zur Seite. Die Ankündigung folgte auf Stefans TV-Comeback im Herbst 2024. Mehrere Formate waren bei den Quoten hinter den Erwartungen geblieben.

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Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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ProSieben Das Panel von "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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