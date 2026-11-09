Das sind die Promis bei "Wer stiehlt mir die Show?" für 2027

Joko Winterscheidt (47) bekommt in der 13. Staffel von Wer stiehlt mir die Show? prominente Konkurrenz: Drag-Ikone Olivia Jones (56), Schauspielerin Jessica Schwarz (49) und Schauspieler Edin Hasanovic wollen ihm den Moderationssessel streitig machen. Der aus dem Tatort bekannte Edin und seine beiden Mitstreiterinnen treten außerdem gemeinsam mit einem bislang noch nicht bestimmten Wildcard-Kandidaten an. Wie ProSieben bekannt gab, beginnen die Dreharbeiten zu den sechs neuen Folgen am heutigen Montag in Unterföhring. Bis die Zuschauer die neue Staffel zu sehen bekommen, dauert es allerdings noch ein Weilchen: Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2027 geplant. Zu sehen sein werden die Folgen dann wie gewohnt auf ProSieben und beim Streamingdienst Joyn.

Von seinen neuen Gegnern lässt sich Joko offenbar nicht aus der Ruhe bringen. In einer Pressemeldung von ProSieben kontert der Moderator sogar mit einem Wortspiel: "Um mal die Ursprungsbedeutung des Wortes 'Quiz' zu bemühen: 'Quiz' = lat. für 'Qui es' = 'Wer seid ihr?'. Und daran anschließend die Frage: 'Was wollt ihr?' und: 'Ich schicke euch ins Quizpital'." Am Konzept der Show ändert sich in der neuen Staffel nichts. Olivia, Jessica und Edin müssen sich zunächst in mehreren Quizrunden gegen ihre Konkurrenten behaupten. Wer bis ins Finale kommt, darf dort direkt gegen Joko antreten. Gelingt es einem Herausforderer, den Gastgeber in diesem letzten Duell zu schlagen, übernimmt der Sieger die Moderation der darauffolgenden Ausgabe und kann die Sendung nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Auch ein Zuschauer bekommt wieder diese Möglichkeit: Neben dem festen Promiaufgebot kämpft in jeder Ausgabe eine über eine Wildcard ausgewählte Person um Jokos Show.

Dass Joko trotz großer Sprüche seinen Platz schnell räumen muss, hat die aktuell laufende Staffel bereits gezeigt. Schon in der zweiten Folge setzte sich Carolin Kebekus (46) gegen den Entertainer durch. Das Finale zwischen der Comedienne und Joko blieb bis zuletzt spannend: Vor der entscheidenden Frage stand es 4:4. Gesucht wurde die Sängerin der Songs "Virus" und "Heul doch". Carolin tippte richtig auf LaFee (35), während Joko als Antwort Lucy Electric notierte. Durch ihren Sieg darf Carolin nun die kommende Ausgabe übernehmen. Am Sonntag ab 20:15 Uhr präsentiert sie eine besondere Musical-Quiz-Edition der ProSieben-Show. Im Frühjahr 2027 haben dann Olivia, Jessica und Edin die Chance, Joko die Show abzunehmen und eine Folge nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.

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Joyn/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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Joyn Joko Winterscheidt mit den "Wer stiehlt mir die Show"-Kandidaten Olivia Jones, Jessica Schwarz und Edin Hasanovic

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