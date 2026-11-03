Tanja Makarić reagiert auf besorgte Nachfrage zu Malou

Tanja Makarić (29) hat klargestellt, warum ihre Tochter Malou inzwischen nicht mehr in ihren Beiträgen auftaucht. In der Nacht auf Dienstag griff Tanja eine besorgte Nachricht in ihrer Instagram-Story auf und stellte etwas klar: Dass Malou auf ihrem Profil nicht zu sehen ist, heißt nicht, dass die Kleine in ihrem Leben fehlt. Vielmehr habe Tanja eine grundsätzliche Entscheidung getroffen: Sie wolle ihre Tochter auf der Plattform nicht zeigen und damit aus der Öffentlichkeit heraushalten. Diese Grenze gilt allerdings nur für Social Media. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass Malou in ihrem Alltag stets an ihrer Seite sei und nicht etwa ohne Betreuung zu Hause bleibe. "Aber wenn's dich beruhigt: Sie ist immer dabei. Ausnahmslos", erklärte Tanja in der Instagram-Story. Damit zog die Influencerin eine klare Grenze zwischen den ausgewählten Momenten, die sie mit ihren Followern teilt, und ihrem tatsächlichen Familienalltag.

Auslöser für die Erklärung war eine ganz direkte Nachricht eines Followers: "Ist Malou dabei? Du zeigst sie gar nicht mehr." Daraufhin betonte Tanja, dass ihre Tochter nicht automatisch abwesend sei, nur weil sie in den Aufnahmen nicht vorkomme. "Also Leute.. nur weil ich sie nicht zeige heißt es nicht dass sie nicht da ist oder dabei. Ich zeige sie generell nicht", schrieb sie. Mit einer guten Portion Humor schob sie noch etwas hinterher, das offenbar auch die letzte Sorge ausräumen sollte: "Sie ist nicht zuhause allein und kocht oder so..", stellte sie klar. In der Story war ein größtenteils überblendeter Chatverlauf zu sehen.

Schon vor rund elf Wochen hatte Tanja verraten, wie anstrengend ihr Alltag mit Malou ist. Nach eigener Aussage betreute sie Malou zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend allein und ging gleichzeitig ihrer Arbeit nach. Damals erzählte die alleinerziehende Mutter außerdem von einer besonders kräftezehrenden Schlafphase der Kleinen: In manchen Nächten sei Malou bis zu 20-mal aufgewacht. Für Tanja habe es dadurch kaum längere Pausen gegeben. Selbst alltägliche Dinge wie Duschen, Kochen oder der Haushalt mussten laut ihren Schilderungen in kurze freie Zeitfenster passen. Während die Influencerin solche Erfahrungen aus ihrem Mama-Alltag weiterhin mit ihrer Community bespricht, bleibt Malou selbst inzwischen konsequent außerhalb ihrer Instagram-Inhalte.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Tochter Malou, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, August 2026

Anzeige Anzeige