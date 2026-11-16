Label-Aus für Georg Stengel: So will der Sänger weitermachen

Georg Stengel (33) steht derzeit ohne Plattenlabel da – an ein Ende seiner Musikkarriere denkt der Sänger deshalb aber nicht. In einem Instagram-Video macht er öffentlich, dass die Zusammenarbeit mit seiner bisherigen Plattenfirma beendet ist und seine Songs aktuell von niemandem vermarktet werden. Über die Gründe kann der Musiker nur mutmaßen: Er vermutet, dass sich seine Songs für das Unternehmen schlicht nicht mehr gelohnt hätten. Von diesem beruflichen Rückschlag will er sich jedoch nicht ausbremsen lassen. Stattdessen möchte der Musiker nach einem neuen Label suchen und bis dahin noch stärker auf den direkten Austausch mit seinen Fans setzen. Dafür plant er regelmäßige Livestreams auf Twitch. Dort könnte er womöglich schon bald ein oder zwei neue Lieder vorstellen. Das Label-Aus soll für ihn also keinesfalls das Ende seiner musikalischen Pläne bedeuten.

"Ich habe kein Label mehr, ich habe keinen, der meine Musik vermarktet, gerade aktuell. Aber das ist kein Problem", betont Georg in dem Instagram-Clip. Auch in der Bildunterschrift zu seinem Beitrag zeigt er sich entschlossen. "Manchmal läuft im Leben eben nicht alles nach Plan. Mein Label und ich gehen getrennte Wege. Aber wer mich kennt, weiß: Aufgeben ist keine Option!" Schon mit zehn Jahren habe er sich vorgenommen, Musik zu machen und damit erfolgreich zu werden. Von diesem Ziel wolle er sich auch durch Rückschläge nicht abbringen lassen. Seine kämpferische Haltung bringt der Sänger dabei mit Humor auf den Punkt: "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und wenn irgendwann alle Türen zu sind, klettere ich halt durchs Fenster." Zugleich bedankt sich Georg auf Instagram bei den Menschen, die ihn auf seinem bisherigen Weg begleitet haben. Seinen Unterstützern sendet der Musiker zudem eine klare Botschaft: "Ihr bedeutet mir verdammt viel! Ich höre nicht auf. Ich fange gerade erst an!"

Einem breiten Publikum wurde Georg vor rund zehn Jahren durch seine Teilnahme an der Castingshow The Voice of Germany bekannt. Später konnte der Musiker weitere Erfolge feiern und erhielt für seine Songs zwei goldene Schallplatten. Auch privat gab es für ihn zuletzt einen besonderen Grund zur Freude: Im Juni hielt er an der italienischen Amalfiküste um die Hand seiner langjährigen Freundin Alina an. Auf Instagram verkündete er die Verlobung mit den Worten "Sie hat Jaaa gesagt". Unter den Gratulanten waren auch Annemarie Eilfeld (36) und Jay Khan (44). Bereits im April hatte Georg im Gespräch mit Schlager.de verraten, dass das Thema Hochzeit bei dem Paar durchaus eine Rolle spielt. Damals erzählte er über Alina: "Sie macht auch schon Druck. Klar möchte ich das auch. Ich habe auch schon so meine Pläne, aber die möchte ich nicht verraten." Wenige Wochen später setzte er seine Pläne mit dem Antrag in Italien in die Tat um.

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