"You Can See Everything"-Rolle machte Amanda Seyfried Angst

Amanda Seyfried (40) hat sich für ein neues Projekt bewusst aus ihrer Komfortzone gewagt. Wie die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit dem Magazin People verriet, hat ihr die Arbeit an dem experimentellen A24-Dokumentarfilm "You Can See Everything" Angst gemacht. Gleichzeitig habe die Aufgabe sie aber auch begeistert. Für den Film von Nathan Fielder und Lance Oppenheim schlüpfte sie noch einmal in die Rolle der verurteilten Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes. Dabei spielte sie Situationen nach, die keine Kamera aufgezeichnet hatte. Lange wusste die Öffentlichkeit nichts von Amandas Beteiligung. Erst bei der überraschenden Premiere auf dem Telluride Film Festival im September kam ans Licht, dass sie an dem Projekt mitgewirkt hat. Danach zeigte sich die zweifache Mutter erleichtert und aufgeregt, weil sie endlich offen über ihre Rolle sprechen konnte. Gerade die ungewohnte Herangehensweise habe für die zweifache Mutter den besonderen Reiz ausgemacht. Sie wollte sich bewusst auf etwas einlassen, das sie noch nie zuvor gemacht hatte. Zugleich sah Amanda darin die Gelegenheit, sich einer ganz bestimmten Form von Angst zu stellen und mit ihrer Arbeit ein künstlerisches Risiko einzugehen.

"Für mich als Schauspielerin, Künstlerin, natürlich auch als Mutter, aber ebenso als Mensch in dieser Welt, der gerne arbeitet, ist es wichtig, Dinge zu finden, die ich noch nie zuvor gemacht habe, und Dinge zu tun, die mir auf eine ganz bestimmte Weise Angst machen", erklärte die 40-Jährige gegenüber dem Newsportal. Für sie lohne es sich, ein Wagnis einzugehen: "Und wenn man etwas durchzieht, das einem Angst macht, und am Ende etwas dabei herauskommt, das etwas bewirkt – größtenteils etwas Positives –, fühlt es sich immer gut an, weil man ein Risiko eingeht." "You Can See Everything" begleitet Elizabeth und ihren Ehemann Billy Evans in ihrem Zuhause während des Monats vor dem Beginn ihrer elfjährigen Haftstrafe wegen Betrugs. Auch nach ihrem Haftantritt im Jahr 2023 im texanischen Bryan läuft die Dokumentation weiter. In den Rekonstruktionen jener Momente, die ursprünglich nicht gefilmt wurden, übernimmt Amanda die Rolle der Unternehmerin.

Rückenwind für eine mögliche Oscar-Nominierung hatte Amanda bereits von Timothy Simons bekommen. Der "Nobody Wants This"-Darsteller hatte in "The Kyle Buchanan Show" von ihrer Leistung geschwärmt. Besonders eine nachgestellte Gefängnisszene hatte ihn beeindruckt: Darin begrüßte Amanda ihr Gegenüber, stellte sich auf die Zehenspitzen und deutete eine Umarmung an. Timothy hatte den Film zweimal gesehen. "Beide Male, als ich ihn gesehen habe, waren die beiden Personen in meinem Kopf völlig miteinander verschmolzen, sodass ich, als ich sie ansah, auf eine Weise Elizabeth Holmes sah, die ich nicht beschreiben kann", schilderte er. Ob eine Rolle in einer Dokumentation überhaupt für einen Schauspiel-Oscar infrage kam, hatte Timothy zunächst nicht gewusst. Gastgeber Kyle Buchanan hatte jedoch erklärt, Amanda sei nach seinem Wissen zugelassen. Für den Schauspieler stand ohnehin fest: "Ich weiß nicht, wie die Regeln genau aussehen, aber nach dem, was ich gesehen habe, war die Leistung unglaublich." Amanda hatte auf das überschwängliche Lob begeistert reagiert. Unter einem Instagramclip aus dem Podcast hatte sie "TIMOTHY" geschrieben und zwei Herzaugen-Emojis ergänzt.

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Imago Amanda Seyfried bei der Netflix-Weltpremiere von "Steps" im Plaza Hotel in New York

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Imago Elizabeth Holmes. 2019

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