Chiefs-Fans in Sorge: Travis Kelce humpelt vom Spielfeld

Schreckmoment für Travis Kelce (37)! Beim Auswärtsspiel der Kansas City Chiefs gegen die Atlanta Falcons am Sonntag im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta musste der Footballstar früh vom Feld. Das berichtet nun unter anderem The Blast. Seine Mannschaft hatte gerade einmal zwei Offensivspielzüge hinter sich, als der Tight End einen Pass von Quarterback Patrick Mahomes (31) über 23 Yards fing. Direkt danach brachte ihn Falcons-Spieler DeMarcco Hellams zu Fall und erwischte ihn dabei an den Knöcheln. Travis blieb zunächst am Boden liegen und rappelte sich nur mühsam wieder auf. Sichtlich angeschlagen humpelte er aus eigener Kraft an die Seitenlinie. Dort kümmerte sich das medizinische Team der Chiefs um das bereits lädierte Gelenk und stabilisierte es mit Tape. Eine unmittelbare Rückkehr aufs Spielfeld gab es jedoch nicht: Statt sich wieder zu seinen Teamkollegen zu stellen, verschwand Travis für weitere medizinische Untersuchungen zunächst in der Kabine.

Die Chiefs stuften den 37-Jährigen wegen der Knöchelverletzung zunächst als fraglich für eine Rückkehr ein. Doch noch vor der Halbzeitpause stand er überraschend wieder auf dem Rasen. Schon vor der Partie hatte sein Name wegen Problemen mit dem Knöchel im Verletzungsbericht gestanden. Zuletzt hatte er allerdings voll mittrainiert und durfte ohne Einschränkungen auflaufen. Im Netz sorgte die Szene bei einigen Chiefs-Anhängern für Ärger. Sie warfen Hellams vor, unfair gespielt zu haben, weil er den Knöchel des Footballers nach dessen Sturz noch festgehalten und verdreht haben soll. Die Schiedsrichter ahndeten den Tacklingversuch allerdings nicht. Sportlich brachte der Spielzug Travis zugleich eine besondere Bestmarke: In nunmehr 200 aufeinanderfolgenden Partien verbuchte er mindestens einen Passfang. Auf derselben Position gab es noch weitere Verletzungssorgen. Tight End Jared Wiley musste ebenfalls wegen einer Knöchelverletzung in die Kabine und konnte im weiteren Verlauf der Begegnung nicht mehr eingesetzt werden.

Unterstützung von seiner Ehefrau Taylor Swift (36) bekam Travis Kelce in Atlanta offenbar nicht. Ihre Anwesenheit war nicht bestätigt worden und galt wegen ihrer bisherigen Gewohnheiten bei Auswärtsspielen als unwahrscheinlich. Beim vorangegangenen Heimspiel gegen die New York Jets hatte Taylor ihren Liebsten dagegen noch im Arrowhead Stadium angefeuert. Mit dabei waren damals unter anderem ihre Eltern und ihre langjährige Freundin Karlie Kloss (34). Taylor und Travis hatten sich im August 2025 verlobt und im Juli 2026 das Jawort gegeben. Auch das Model war gemeinsam mit seinem Ehemann zu der Hochzeit eingeladen. Einzelheiten über den großen Tag wollte das Model später nicht preisgeben. Gegenüber "Today" erklärte das Model: "Ich versuche, die Privatsphäre im persönlichen Leben meiner Freunde zu schützen. Aber ich kann sagen, dass sie ein großartiges Paar sind und ich mich sehr für sie freue."

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Getty Images Travis Kelce von den Kansas City Chiefs verletzt sich bei einem Tackling von DeMarcco Hellams von den Atlanta Falcons

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Getty Images Travis Kelce von den Kansas City Chiefs kniet nach einer Verletzung im Spiel gegen die Atlanta Falcons auf dem Rasen

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