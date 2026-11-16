Kein Gebot: "Bares für Rares"-Händler lehnen teure Brosche

Eine überraschende Abfuhr hat Klaus Speck bei "Bares für Rares" erlebt. Der Rentner aus Frankfurt war laut Kino.de mit einer Brosche in die ZDF-Trödelshow gekommen, die seine Frau vor einiger Zeit geerbt hatte. Das Schmuckstück wollte er nun verkaufen, und zunächst sah alles vielversprechend aus. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (61) zeigte sich von der edlen Brosche angetan und schätzte ihren Wert auf 3.000 Euro. Damit lag sie nur 500 Euro unter Klaus' Wunschpreis von 3.500 Euro. Voller Zuversicht nahm der Verkäufer die Händlerkarte entgegen und machte sich auf den Weg in den Händlerraum. Dort war die Begeisterung jedoch plötzlich verflogen und Klaus erhielt kein einziges Angebot. Die Händler hatten ihre Gründe für die Absage. Wolfgang Pauritsch (54) erklärte, dass er für die Brosche keine Verwendung habe. Außerdem lasse sich derartiger Schmuck nur schwer weiterverkaufen, begründete er seine Entscheidung. Auch Schmuckhändlerin Susanne Steiger (44), die sich sonst mit solchen Stücken bestens auskennt, blieb zurückhaltend. Sie ließ sich ebenfalls nicht dazu bewegen, ein Angebot abzugeben.

Klaus merkte schnell, dass der Verkauf deutlich schwieriger werden würde, als er erwartet hatte. Deshalb signalisierte er den Händlern, dass er über den Preis mit sich reden lasse. Doch auch dieses Entgegenkommen brachte keine Wende mehr. Obwohl er bereit war, mit dem Preis noch weiter herunterzugehen, blieben die Händler bei ihrer geschlossenen Ablehnung und gaben kein einziges Gebot ab. Am Ende musste der Frankfurter die wertvolle Erbbrosche wieder einpacken und mit nach Hause nehmen. Für den Rentner endete der Auftritt im Händlerraum damit ganz anders, als die positive Einschätzung der Expertin hatte vermuten lassen.

Für Klaus und seine Frau hat die Brosche eine familiäre Vorgeschichte, denn sie stammt aus einem Erbe. Nach dem gescheiterten Verkauf bleibt das Schmuckstück nun weiterhin im Besitz des Ehepaares. Ein solcher Ausgang ist für die Sendung eher ungewöhnlich. Denn dass am Ende überhaupt kein Angebot zustande kommt, wenn es der Gast schon in den Händlerraum geschafft hat, passiert eher selten. Das Format läuft nach einem festen Schema ab: Zunächst begutachten Sachverständige die mitgebrachten Objekte und nennen einen Schätzwert. Anschließend geben die Händler ihre Gebote ab und feilschen mit den Verkäufern um den Preis. An dieser Stelle können die Angebote auch abgelehnt werden, der Besucher nimmt seine Schätze dann wieder mit nach Hause. Wer die Trödelshow verfolgen möchte, kann dies werktags um 15:05 Uhr im ZDF tun. Zusätzlich zeigt ZDF Neo Wiederholungen der Sendung, und zwar um 10:55 Uhr sowie um 19:20 Uhr.

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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ZDF/Frank Hempel "Bares für Rares"-Expertin Heide Rezepa-Zabel

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