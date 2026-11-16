Kevin Bacons Sohn hat "Footloose" noch nie gesehen

Ausgerechnet den Film, der seinen Vater berühmt machte, hat Travis Bacon bis heute nicht gesehen. Der Sohn von Kevin Bacon (68) und Kyra Sedgwick (61) gab im Podcast "Nepo, Baby!" zu, dass ihm der Kultfilm "Footloose" völlig unbekannt ist. Gemeinsam mit seiner Schwester Sosie Bacon (34) war er in der Sendung zu Gast und sprach mit den Moderatoren Jake Robards und Emily Wachtel über das Aufwachsen mit berühmten Eltern. Dabei ging es auch um die Filmkarriere ihres Vaters. "Footloose" aus dem Jahr 1984 zählt zu den bekanntesten Werken in Kevins Laufbahn. Mit seiner Rolle als Ren McCormack gelang ihm damals der Durchbruch als Hauptdarsteller. Travis konnte mit dem Titel allerdings wenig anfangen. Als er im Podcast versuchte, die Handlung zu beschreiben, fiel ihm lediglich eine vage Vermutung ein: "Irgendwas mit Tanzen in einer Stadt?"

Bei einem anderen Film seines Vaters war Travis dagegen voller Vorfreude: Er konnte es damals kaum erwarten, den Thriller "Death Sentence" aus dem Jahr 2007 zu sehen. "Ich erinnere mich, dass ich mich wahnsinnig darauf gefreut habe, ihn zu sehen. Ich dachte nur: 'Wow, das ist cool.' Das ist ein Film, den ich mir ohnehin ansehen würde, und jetzt ist mein Dad darin mit einer Schrotflinte unterwegs und zieht sein Ding durch", erzählte er im Podcast. Auch für die musikalischen Projekte seines Vaters, der neben der Schauspielerei als Sänger aktiv ist, interessierte er sich: "Ich habe mich definitiv immer für die Musik interessiert, die mein Dad gemacht hat." In "Footloose" spielt Kevin den Teenager Ren, der von Chicago in eine konservative Kleinstadt zieht. Dort hat der Stadtrat das Tanzen und Rockmusik verboten. Maßgeblich dafür eingesetzt hatte sich Reverend Shaw Moore, nachdem sein Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Ren überzeugt seine Mitschüler, gemeinsam für einen Abschlussball zu kämpfen, und versucht, den Stadtrat zur Aufhebung des Verbots zu bewegen. Sein Antrag scheitert jedoch. Schließlich findet der Abschlussball in einer Getreidemühle außerhalb der Stadtgrenze statt.

Aufgrund seiner berühmten Eltern wird Travis, der sich gerne im Goth-Look zeigt, immer wieder als Nepobaby bezeichnet, mittlerweile kann er mit dem Begriff allerdings gut umgehen. "Ich glaube, inzwischen nehme ich den Begriff einfach an und finde ihn lustig. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob man ein Nepobaby ist oder nicht. Jeder will aus irgendeinem Grund die Geschichte über dich zeichnen, die er sehen möchte", erklärte er. Gleichzeitig kann der Musiker nachvollziehen, warum Außenstehende diese Bezeichnung verwenden. Seiner Ansicht nach sehen viele Menschen vor allem die Erfolge, nicht aber die Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin. "Und ich verstehe auch diesen Teil daran: Man sieht die Glanzlichter. Man sieht, wo es hingeführt hat. Man sieht nicht all die Ablehnung und alles andere und den Druck, der vor einem lag, bevor die Belohnung kam, die jetzt vor einem liegt", sagte Travis im Gespräch mit den beiden Hosts.

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Getty Images Kevin Bacon im Mai 2011

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Imago Kevin Bacon, Kyra Sedgwick und Travis beim Karlovy Vary International Film Festival mit ihrem Film "Family Movie"

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