Ein Tag: Kevin Bacon fordert Antwort von Ethan Hawke

Kevin Bacon (68) sorgt mit einem neuen Social-Media-Clip auf Instagram für Aufsehen. Der 68-jährige Schauspieler nahm an einem beliebten Trend teil und setzte sich dabei in Dokumentarfilm-Manier vor die Kamera – angeblich, um sich auf den Moment vorzubereiten, wenn Netflix eine Doku über seine wahre Identität dreht. Mit ernster Miene stellte er sich dann mit den Worten "Hallo, mein Name ist Ethan Hawke" vor. In der Bildunterschrift richtete Kevin eine direkte Forderung an seinen Schauspielerkollegen: "@ethanhawke, du hast 24 Stunden zum Antworten."

Der Clip spielt auf die auffallende optische Ähnlichkeit der beiden Schauspieler an, die im Film "Leave the World Behind" gemeinsam vor der Kamera standen. Bereits anlässlich der Promotion des psychologischen Thrillers aus dem Jahr 2023 hatten sich Kevin und Ethan einem sogenannten Zoomed-In-Challenge gestellt, bei dem sie stark herangezoomte Fotos voneinander unterscheiden sollten – und damit ziemlich kläglich scheiterten. "Es ist schon peinlich, wenn nicht mal die beiden Männer sich selbst auseinanderhalten können", kommentierte Ethan die Situation damals lachend. "Ich sage manchmal: Ich wurde heute Ethan Hawke’d", witzelte Kevin weiter. Ethan wiederum erzählte, dass er tatsächlich schon für Autogrammwünsche als "Footloose"-Star unterschrieben habe: Fans hätten ihm begeistert erzählt, wie großartig er in "Footloose" gewesen sei. "Ich sage dann: ‚Ja, war ich‘", scherzte der Schauspieler.

Das Thema Doppelgänger scheint die Schauspieler inzwischen richtig zu verbinden. In einem gemeinsamen Interview mit Julia Roberts (58) sprachen sie darüber, dass sie sogar darüber nachgedacht haben, T-Shirts mit der Aufschrift "I am Kevin Bacon" und "I am Ethan Hawke" zu tragen. Die beiden sind anscheinend für jeden Scherz zu haben, vor allem Kevin. Denn schon vor zwei Jahren machte er mit einem kuriosen Selbstversuch Schlagzeilen. Er wollte einmal erleben, wie sich ein Tag ohne Promi-Bonus anfühlt. Dafür ließ er sich von einem Visagisten so stark verändern, dass ihn angeblich niemand mehr erkannte.

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Getty Images Kevin Bacon im Juni 2024

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kevin Bacon und Ethan Hawke

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Getty Images Der Cast von "Leave The World Behind" bei der Premiere, 2023