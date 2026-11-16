Club: John Malkovich war schockiert, Drew mit 12 zu treffen

John Malkovich (72) hat eine äußerst prägende Erinnerung an Drew Barrymore (51). Bei seinem Besuch in "The Drew Barrymore Show" offenbarte der Schauspieler jetzt, wie er die Moderatorin vor fast 40 Jahren zum ersten Mal getroffen hat. Ende der 1980er-Jahre trafen sich die beiden Schauspieler zufällig ausgerechnet in einem Club in Los Angeles. Zu dem Zeitpunkt war John schon über 30 Jahre alt. Drew war gerade einmal etwa zwölf. Trotzdem ging sie in dem Nachtclub auf ihn zu und lobte eine seiner Rollen. John war über die Begegnung völlig schockiert, wie er in der Sendung verriet: "Das Zweite, was ich dachte, war: 'Was machst du in diesem Club?' Du warst ungefähr zwölf Jahre alt." Drew hatte darauf eine kurze und nüchterne Antwort parat: "Ich war ein Clubkid."

Bevor John sich jedoch über die Tatsache wunderte, dass sie als junges Kind im Club war, ging ihm etwas ganz anderes durch den Kopf. Er musste an Drews Leistung als Kinderstar in "E.T. – Der Außerirdische" denken. "Wenn ich jemals halb so gut bin, wie du es in 'E.T.' warst, werde ich mich selbst verwirklicht fühlen", erinnerte er sich in der Show. Drew selbst war nämlich schon mit gerade mal sieben Jahren durch den Film berühmt geworden. Als Kind feierte sie mit Erwachsenen in bekannten Clubs wie dem Studio 54 und dem Limelight. Doch nicht nur John war über diese Tatsache schockiert, auch "E.T."-Regisseur Steven Spielberg (79) war alles andere als erfreut. Er erklärte im Jahr 2023, dieses Leben habe Drew ihre Kindheit geraubt. Weil er nicht ihr Vater war, habe er sich aber hilflos gefühlt. Trotzdem versuchte Steven, ihr ein Stück Normalität zu ermöglichen, indem er ihr eine Katze schenkte oder mit ihr in Freizeitparks ging.

Drew bezeichnete den Regisseur später als die einzige Person in ihrem Leben, die je eine Elternfigur für sie gewesen sei. Denn Drews Mutter Jaid war gleichzeitig ihre Managerin und nahm ihre Tochter schon als kleines Mädchen mit auf Hollywoodpartys. Auf diesem Weg kam die Schauspielerin schon früh mit Alkohol und Drogen in Berührung. Mit jungen 13 Jahren musste sie in den Entzug. Daraufhin verbrachte sie etwa eineinhalb Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung in Kalifornien. Mit 14 ließ sie sich von ihren Eltern rechtlich für mündig erklären. Im Nachhinein sprach Drew offen darüber, dass sie als "wildes Kind" außer Kontrolle geraten sei. Niemand habe mehr gewusst, wie man ihr helfen könne. Die harte Zeit in der Jugendeinrichtung sah sie jedoch als entscheidende und letztlich positive Erfahrung.

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Getty Images Drew Barrymore beim SNL Special zum 50. Geburtstag der Show in New York

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Getty Images John Malkovich, Schauspieler

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