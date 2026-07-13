Kevin Bacon und Kyra begeistern mit Sohn Travis auf Premiere

Kevin Bacon (68) und Kyra Sedgwick (60) haben ihre Horrorkomödie "Family Movie" beim Filmfestival im tschechischen Karlovy Vary gefeiert – und dabei gleich die Familie mitgebracht. Gemeinsam mit Sohn Travis (37) präsentierten die beiden Schauspieler den Film dem Publikum. Tochter Sosie Bacon (34) war hingegen nicht dabei. Laut Kevin lag das daran, dass sie arbeiten musste, wie er laut dem Hello Magazine erklärte. Beim Festival blieb es nicht nur bei der Filmvorführung: Das Schauspieler-Paar wagte sich sogar an einen Satz auf Tschechisch, den anschließend ein Übersetzer für das Publikum übertrug. "Wir hoffen, dass ihr den Film genauso liebt, wie wir unsere Familie lieben", lautete die gemeinsame Botschaft der beiden. Außerdem verriet der 68-Jährige, dass es für sie alle der erste Besuch in Tschechien war: "Und wir haben unglaublich viel Spaß", rief er der Menge zu.

"Family Movie" ist ein echtes Familienprojekt der Bacon-Sedgwicks. Der Film dreht sich um eine Familie, die in ihrer Freizeit Low-Budget-Horrorfilme dreht – und wird von Mitgliedern der Familie Bacon-Sedgwick verkörpert. Kevin stellte im Gespräch mit dem Branchenmagazin Variety aber klar: "Wir drehen keinen Dokumentarfilm über unser Leben." Einzelne Elemente ihrer eigenen Familiendynamik seien zwar eingeflossen, eine direkte Abbildung ihres Alltags sei der Film jedoch nicht. Die Idee dazu entstand während der Corona-Pandemie, das Drehbuch stammt von Dan Beers, während Kevin und Kyra gemeinsam Regie führten. Travis steuerte den Soundtrack bei. Die Weltpremiere des Films fand bereits im März 2026 beim South by Southwest Film & TV Festival in Austin, Texas, statt.

Das seit 1988 verheiratete Paar hat mit "Family Movie" nicht zum ersten Mal hinter der Kamera gestanden. Kevin führte bereits 1996 bei einem Fernsehfilm Regie, Kyra gab ihr Regiedebüt 2017 mit dem TV-Drama "Story of a Girl". Auch ihre Kinder sind künstlerisch aktiv: Sosie schlug den schauspielerischen Weg ein und übernahm die Hauptrolle im Horrorfilm "Smile", Travis konzentriert sich auf die Musik. Ein regulärer Kinostarttermin für "Family Movie" ist bislang noch nicht bekannt.

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Imago Kevin Bacon, Kyra Sedgwick und Travis Bacon beim Special Screening von "Family Movie", Juli 2026

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Imago Präsentation von "Family Movie" mit Kevin Bacon, Kyra Sedgwick und Travis beim Karlovy Vary International Film Festival, Juli 2026

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ActionPress Sosie Bacon im Film "Smile – Siehst du es auch?"