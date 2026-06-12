Antrag in Italien: Sänger Georg Stengel hat sich verlobt

Wundervolle Nachrichten erreichen die Musikwelt von Georg Stengel (32): Der Sänger hat sich verlobt! Auf Instagram macht er es nun offiziell: Dort teilt er gleich zwei Fotos, die den Moment besiegeln. Eines der Bilder zeigt den Sänger selbst. Er ist von der Kamera weggedreht, jedoch hat ihm seine Partnerin Alina Lalis die Hand auf die Schulter gelegt. An ihrem Finger glitzert ein feiner, edler Verlobungsring. Ein weiteres Foto zeigt seine Partnerin. Georg hält ihre Hand in die Kamera, damit der Edelstein des Rings in der Sonne schimmern kann. Dazu schreibt er: "Sie hat Ja gesagt!" und verziert die Caption mit dem Hashtag der Amalfiküste.

Bereits im April hat Georg angedeutet, dass eine Verlobung in seiner Zukunft ein Thema sein wird. Seine Partnerin wünschte es sich nach seinen Angaben schon sehr lange. Gegenüber Schlager.de meinte er damals: "Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Sie macht auch schon Druck. Klar möchte ich das auch. Ich habe auch schon so meine Pläne, aber die möchte ich nicht verraten." Nun ist die Freude groß – jedoch nicht nur bei dem frisch verlobten Paar. Auch die Fans des Sängers gratulieren in den Kommentaren zum Post und wünschen dem Paar schon jetzt alles Gute für ihre Zukunft.

Dass sich nun alles zum Guten für die beiden wendet, erfreut viele Fans. Besonders, da die beiden im vergangenen Jahr eine sehr erschreckende Erfahrung gemacht haben. Damals wurde Alina bei einer Bootsparty belästigt. Als Georg dazwischengegangen ist, um seiner Freundin zu helfen, wurde er attackiert. Er verlor das Gedächtnis und musste im Krankenhaus behandelt werden. Später erzählte er im Gespräch mit Schlager.de, dass die beiden und der Täter das Problem "intern gelöst" hätten.

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Imago Georg Stengel beim Schlagerbooom in der Westfalenhalle Dortmund 2024

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Instagram / georgstengel Georg Stengel posiert

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Instagram / georgstengel Georg Stengels Verlobte zeigt ihren Ring