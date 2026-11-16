Judi Dench: Sehschwäche brachte sie in peinliche Situation

Judi Dench (91) hat sich bei einer Begegnung mit Richard Osman (55) nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt – und ärgert sich bis heute darüber. Die Schauspielerin wollte bei einer Veranstaltung unbedingt ein gemeinsames Foto mit dem Autor und Moderator ergattern. Was ihr dabei entging: Richard war gerade in ein Gespräch mit Alexander Armstrong vertieft. Wegen ihrer Sehschwäche hatte Judi das schlicht nicht bemerkt. Ihre Augen machen ihr bei Begegnungen immer wieder zu schaffen: Seit ihrer Diagnose im Jahr 2012 leidet Judi an altersbedingter Makuladegeneration, die das zentrale Sehvermögen beeinträchtigt. Manchmal verwechselt sie deshalb Menschen und hätte auch schon beinahe die falsche Person umarmt. Auch beruflich hat die Krankheit inzwischen ernste Folgen. "Ich kann nicht auf der Bühne stehen. Ich kann kein Theaterstück mehr machen. Ich kann keinen Film mehr drehen. Ich kann nicht mehr lesen", erklärte sie gegenüber BBC Radio 4.

In ihrer Autobiografie "Is It Too Late to Make a Run for It?" geht sie nun hart mit sich selbst ins Gericht und schämt sich dafür, ein Gespräch unterbrochen zu haben: "Aber ich habe mich so schlecht benommen. Da stand er bei einer Veranstaltung herum, und ich schlich mich an ihn heran und sagte: "Darf ich bitte ein Foto mit Ihnen machen?" Erst dann bemerkte ich, dass er mit jemandem sprach, und ich war so unhöflich – keine Entschuldigung." Erst später wurde ihr klar, wen sie da übergangen hatte. "Es stellte sich heraus, dass es Alexander Armstrong war, ich muss ihm eine Sprachnachricht schicken. Das passiert, wenn man nicht sehen kann", gesteht die Britin.

Die Anekdote ist Teil des Buches, das Judi gemeinsam mit ihrem Freund Brendan O'Hea geschrieben hat, wie express.co berichtet. Aufgebaut ist es als Frage-und-Antwort-Gespräch zwischen den beiden. Hintergrund der Geschichte ist eine kleine Vorliebe der Schauspielerin: Sie mag lustige Schnappschüsse mit besonders großen Männern. Die nur etwas mehr als 1,50 Meter große Darstellerin besitzt neben dem Bild mit Richard etwa auch ein Foto mit dem rund 2,03 Meter großen US-Künstler Mark Bradford. In ihren Memoiren blickt Judi außerdem auf ihre Zeit als Geheimdienstchefin M zurück. In acht Bond-Filmen und über rund zwei Jahrzehnte hinweg schlüpfte sie in diese Rolle. Auch die Hintergründe ihres Abschieds schildert sie in dem Buch: Demnach war es Daniel Craig (58), der auf die Idee kam, M in "Skyfall" sterben zu lassen. Berichten, wonach sie bei der Nachricht über Ms Ende in Tränen ausgebrochen sei, widerspricht sie in ihrem Buch. Stattdessen blickt sie mit trockenem Humor auf ihre lange Zeit im Bond-Universum zurück.

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Getty Images Dame Judi Dench bei der RHS Chelsea Flower Show im Royal Hospital Chelsea, London, Mai 2024

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Getty Images Richard Osman bei der UK-Premiere von "The Thursday Murder Club" in Leicester Square Gardens, London

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