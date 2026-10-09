Intim mit Axel Schulz? Sara Kulka äußert sich zu Gerüchten

In der vierten Ausgabe von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" ging es ordentlich zur Sache. Sara Kulka (36) war dort als Gästin von Moderator Jochen Bendel (58) geladen, um das aktuelle Geschehen im TV-Container einzuordnen. Doch statt nur über die Bewohner zu sprechen, geriet das Model selbst in den Mittelpunkt: Kevin "Flocke" Platzer (27) konfrontierte sie völlig überraschend mit einem pikanten Gerücht. Scherzhaft behauptete er, zwischen Sara und Promi Big Brother-Kandidat Axel Schulz (57) sei es in der Vergangenheit zum Sex gekommen. Die Reality-TV-Bekanntheit wirkte von dem Vorstoß ihres Kollegen sichtlich überrumpelt und musste erst einmal schlucken. "Ich dachte, wir wären Freunde", entgegnete sie Flocke in der Sendung. Anschließend wies das Model dessen Behauptung jedoch entschieden zurück. Ein sexuelles Verhältnis zwischen ihr und Axel habe es demnach nicht gegeben. Ganz ohne Kontakt waren die beiden offenbar trotzdem nicht, wie Sara im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich machte.

Nachdem Sara kurz um Worte gerungen hatte, holte sie zu einer Erklärung aus und verwies zunächst auf einen privaten Einschnitt im Leben des früheren Boxprofis. "2021 hat Axel sich von seiner Frau getrennt – und mehr sag' ich dazu nicht", erklärte sie in der Sendung. Der Darstellung, die beiden hätten miteinander geschlafen, widersprach sie allerdings unmissverständlich: "Aber es war kein Körperkontakt." Flocke gab sich damit nicht zufrieden und hakte prompt nach: "Gab es ein Treffen?", wollte er wissen. Auch das verneinte Sara – und zwar lautstark. "Nein, es war nur Instagram", betonte das Model. Damit war die Sache aus ihrer Sicht geklärt: Der Austausch zwischen ihr und dem ehemaligen Boxprofi fand ausschließlich über die sozialen Netzwerke statt. Zu einem persönlichen Treffen oder gar zu körperlicher Nähe sei es nie gekommen.

Böse auf den Sportler ist Sara deshalb aber offenbar nicht. Trotz ihrer deutlichen Zurückweisung des intimen Gerüchts fand sie in der Show anerkennende Worte für Axel. "Er ist toll. Er kann boxen", betonte sie. Der ehemalige Profiboxer stellt sich 2026 einer ganz neuen Herausforderung: Er gehört zur 14. Staffel von "Promi Big Brother" und ist damit zum ersten Mal Teilnehmer eines großen Realityformats. Abseits des Boxrings und seiner bisherigen Auftritte in der Sportberichterstattung zeigt er sich den Zuschauern nun also von einer anderen Seite. Auf ein Detail muss Axel im Container allerdings nicht verzichten: Seine charakteristische Kappe, die ihn bereits seit vielen Jahren begleitet und zu seinem Markenzeichen geworden ist, darf er auch im Haus tragen. Dafür traf Axel vorab eine entsprechende Absprache mit dem Sender. Während er sich dort dem Zusammenleben mit den anderen Prominenten stellt, wird sein Auftritt auch in der begleitenden Late-Night-Sendung diskutiert.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn / Marc Rehbeck, IMAGO / Eventpress Collage: Axel Schulz und Sara Kulka

Anzeige Anzeige

Imago Kevin "Flocke" Platzer bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen am 26. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Axel Schulz beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf