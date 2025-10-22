Mentaler Kampf: Kevin Platzer rechnet mit dem Reality-TV ab

Kevin "Flocke" Platzer (27) hat in einem Interview mit RTL offen über die Herausforderungen seines Berufs gesprochen. Seit Jahren ist er ein bekannter Name in der Branche, doch das Rampenlicht hat seine Schattenseiten. "Es ist eine Ellenbogen-raus-Gesellschaft. Jeder gegen jeden. Das macht keinen Spaß", berichtete der Realitystar über den konkurrenzbetonten Alltag. Dazu kommen belastende Kommentare in sozialen Medien, die ihn stark mitnehmen. Besonders die mentale Belastung und die Panikattacken, die er erlebte, beschäftigen ihn. "Mich nimmt alles mit. Diese Schutzbarriere kriege ich irgendwie nicht hin", erklärte er.

Nach außen habe der 27-Jährige oft versucht, mit Partynächten und Alkohol den Druck und die negativen Gefühle zu verdrängen, gab Kevin zu. Doch das sei keine langfristige Lösung, wie er selbst erkannt habe. "Ich habe Panikattacken bekommen. Und das mit Alkohol zu überspielen, ist nicht der richtige Weg", so Kevin. Halt fand er in dieser schwierigen Zeit vor allem bei einer besonderen Person in seinem Leben: seiner Ex-Freundin Elsa Latifaj. Nun hat Kevin den Entschluss gefasst, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und seine Emotionen nicht weiter zu verbergen. Für ihn bedeute es Mut, offen Schwächen zu zeigen und auch im Umfeld ein Auge auf die Gefühle anderer zu haben.

Doch nicht nur mental, auch körperlich hatte sich bei Kevin in den letzten Monaten einiges getan. Wie er im Gespräch mit Promiflash verriet, nahm der Realitystar von 92 auf 78 Kilogramm ab. "Ich musste aufgrund einer Situation, die passiert ist, sehr viel trainieren. Ich war total aufgequollen im Gesicht", berichtete er damals. Unter ärztlicher Begleitung reduzierte er seinen Körperfettanteil von 21 auf beachtliche elf Prozent. Auch die Psyche habe eine große Rolle beim Abnehmen gespielt. "Ich sage euch, die Psyche macht einen Arsch voll aus. Die ersten Dinge sind gelaufen, dementsprechend bin ich auch ein bisschen befreiter von allem", so Kevin damals weiter.

IMAGO / BREUEL-BILD Kevin "Flocke" Platzer, Realitystar

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, Trash-TV-Star

IMAGO / STAR-MEDIA Kevin "Flocke" Platzer, Januar 2024

