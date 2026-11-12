Sechs weitere Frauen: Neue Vorwürfe gegen Russell Brand

Neue schwere Anschuldigungen gegen Russell Brand (51): Sechs weitere Frauen werfen dem britischen Schauspieler und Comedian sexuelles Fehlverhalten und übergriffiges Verhalten vor. Eine von ihnen behauptet, Russell habe ohne ihre Zustimmung Sex mit ihr gehabt und sich danach bei ihr entschuldigt. Bekannt wurden die Vorwürfe durch eine Recherche von The Times und The Sunday Times. Erst kurz zuvor war Russell in London wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen worden. Eine andere Frau schilderte den Zeitungen, er habe trotz ihrer wiederholten Aufforderungen nicht aufgehört, obwohl er ihr Schmerzen bereitet habe. Anschließend soll Russell gesagt haben: "Heute Abend war alles einvernehmlich. Niemand hat etwas getan, was er nicht tun wollte." Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit stets erklärt, dass seine sexuellen Beziehungen einvernehmlich gewesen seien.

Laut dem Bericht durften die neuen Vorwürfe erst nach dem Abschluss des Strafverfahrens öffentlich gemacht werden. Eine frühere Veröffentlichung hätte den Prozess möglicherweise beeinflussen können. Die meisten der sechs Frauen hatten sich bei den Journalisten gemeldet, nachdem im September 2023 die erste große Enthüllung über den Schauspieler erschienen war. Eine von ihnen tritt unter dem Pseudonym Alex auf. Sie lernte Russell Ende der 2000er-Jahre bei einem beruflichen Termin in seinem Londoner Haus kennen und arbeitete anschließend für ihn. Aus dem zunächst lockeren Kontakt habe sich zeitweise eine sexuelle Beziehung entwickelt. Später soll es laut Alex jedoch zu einer Situation gekommen sein, in der sie sich weder bewegen noch gegen seine Annäherungsversuche wehren konnte. Die Medien überprüften die Aussagen nach eigenen Angaben anhand von Nachrichten, Fotos und Archivmaterial und sprachen mit Vertrauten der Frauen. Russells Anwalt stellte zunächst eine mögliche einstweilige Verfügung in Aussicht und bat um mehr Zeit. Die vereinbarte Frist verstrich dem Bericht zufolge jedoch ohne Stellungnahme.

Am Southwark Crown Court war Russell zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen ihn der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines unsittlichen Angriffs wurde er hingegen freigesprochen. Nach dem Urteil meldete sich auch in den USA eine weitere Frau mit Anschuldigungen. Was genau vorgefallen sein soll, wurde zunächst nicht bekannt. Laut Page Six stand sie jedoch bereits mit der prominenten US-Anwältin Gloria Allred in Kontakt, um mögliche rechtliche Schritte zu prüfen. Alex erklärte gegenüber The Times und The Sunday Times, sie habe einer Veröffentlichung zugestimmt, "um die mutigen Frauen zu unterstützen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind". Die Beschäftigung mit den Vorwürfen habe für viele bedeutet, schmerzhafte Erfahrungen erneut durchleben zu müssen. Alex betonte zudem: "Ich bewundere die Frauen zutiefst, die die Kraft gefunden haben, ihre Stimme zu erheben und vor Gericht standhaft zu bleiben."

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Getty Images Russell Brand trifft am 5. November 2026 am Southwark Crown Court in London ein

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Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

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