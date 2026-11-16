Robyn verrät, warum sie per Samenspende Mutter wurde

Robyn hat sich ihren Kinderwunsch ganz ohne einen Partner erfüllt. Die schwedische Sängerin wurde im Jahr 2022 Mutter eines Sohnes – mithilfe einer Samenspende und künstlicher Befruchtung. Für diesen Weg entschied sie sich ganz bewusst. Im Podcast "Good Hang" mit der US-Komikerin Amy Poehler (55) sprach die "Dancing On My Own"-Interpretin jetzt offen über die Erfüllung ihres Kinderwunsches. Dabei erzählte sie, wie streng die Wahl des Spenders in ihrer Heimat geregelt ist und welche Angst sie zunächst vor einem Leben als alleinerziehende Mutter hatte. Während man in Deutschland bei der Auswahl mehr Mitspracherecht hat, ist es in Schweden ganz anders geregelt. Die Sängerin durfte sich den Spender nicht selbst aussuchen – diese Entscheidung trifft in Schweden der behandelnde Arzt.

"Die Ärztin oder der Arzt wählt für einen aus. Es ist sehr schwedisch, im Stil von: 'Alle Kinder sind gleich, wir suchen nicht nach Augenfarbe aus, wir verhalten uns so neutral wie möglich'," schilderte die Sängerin. Die einzige Vorgabe sei, dass der Spender der künftigen Mutter äußerlich ähnelt. Als ihre Ärztin sie trotzdem nach ihrem Traumspender fragte, hatte Robyn eine Antwort parat: "Keine Ahnung, vielleicht Adam Driver. Ich mag große Nasen, er ist großartig." Nach der erfolgreichen Befruchtung erlaubte sich die Medizinerin einen Scherz und behauptete, Robyn habe sich Adam Sandler (60) gewünscht. Nach einem kurzen Moment der Panik wurde ihr jedoch klar, dass keiner der beiden Schauspieler in der Samenbank zu finden war und sie den Wunsch nach Kontrolle loslassen konnte. Diese Erfahrung verarbeitet sie auch in ihrem neuen Song "Sexistential".

Die größte mentale Hürde war für Robyn, ihren Sohn ohne Partner großzuziehen. Ihr eigener Vater hatte ihre Mutter einst verlassen. Deshalb war das Alleinsein für die Sängerin lange Zeit mit Scham verbunden. Im Nachhinein hat sich ihre Sorge jedoch nicht bestätigt. "Am Ende war es überhaupt keine große Sache mehr", erklärte sie im Gespräch. Großen Anteil daran hatten auch zwei enge Freundinnen, die ihr bei der Entscheidung den Rücken stärkten. Sie hätten zu ihr gesagt: "Du wirst das tatsächlich mehr genießen, als ein Baby mit jemand anderem zu bekommen. Du kannst alles selbst entscheiden." So offen Robyn im Podcast über ihr Privatleben sprach, so verschlossen hatte Joko Winterscheidt (47) sie offenbar bei einer früheren Begegnung erlebt. Vor zwei Monaten hatte der Moderator in der ProSieben-Sendung "Joko & Klaas machen Urlaub" von gemeinsamen Dreharbeiten mit der Sängerin erzählt.

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Jason Merritt/Getty Images Robyn, schwedische Popsängerin

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Adam Driver und Adam Sandler

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