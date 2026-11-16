Nominierte: Diese Stars könnten 2027 einen Grammy abräumen

Die Musikwelt hat ihre neuen Grammy-Favoriten – und Olivia Dean und Ella Langley (27) zählen im Rennen 2027 zu den auffälligsten Anwärterinnen. Beide Sängerinnen sind in allen drei Hauptkategorien vertreten. Olivia geht mit ihrem Hit "Man I Need" sowohl bei Aufnahme des Jahres als auch bei Song des Jahres ins Rennen. Ihr Werk "The Art of Loving" könnte zudem als Album des Jahres ausgezeichnet werden. Ella hält mit "Choosin' Texas" dagegen: Der Titel ist ebenfalls als Aufnahme und Song des Jahres nominiert. Mit "Dandelion" kämpft die Countrysängerin außerdem um den Preis für das Album des Jahres. Ob sich die beiden Musikerinnen die begehrtesten Trophäen tatsächlich sichern können, zeigt sich erst in einigen Wochen. Die Grammys werden am 7. Februar 2027 in der Crypto.com Arena in Los Angeles verliehen.

Für Ella ist damit aber noch längst nicht Schluss: Die Countrysängerin darf sich zusätzlich Hoffnungen auf den Preis als beste neue Künstlerin machen. "Dandelion" steht außerdem auf der Liste für das beste zeitgenössische Country-Album. "Choosin' Texas" verschafft ihr zwei weitere Chancen: Der Song tritt als beste Country-Solo-Darbietung und als bester Countrysong an. Auch Olivia kann abseits der drei Hauptpreise auf weitere Auszeichnungen hoffen. Die "Man I Need"-Berühmtheit ist unter anderem in den Kategorien beste Popsolodarbietung und bestes Pop-Gesangsalbum nominiert.

Olivia und Ella sind aber selbstverständlich nicht die einzigen Nominierten. In den Hauptkategorien treffen sie unter anderem auf Olivia Rodrigo (23), Raye und Taylor Swift (36). Auch Rosalía (34) und Bruno Mars (41) mischen ganz vorne mit. Sie sind ebenfalls sowohl für Aufnahme und Album als auch für Song des Jahres nominiert.

Folgende Stars sind in folgenden Kategorien für einen Grammy Award nominiert:

Aufnahme des Jahres:

"Man I Need", Olivia Dean

"Choosin' Texas", Ella Langley

"I Just Might", Bruno Mars

"Where Is My Husband!", Raye

"The Cure", Olivia Rodrigo

"Berghain", Rosalía, Björk, Yves Tumor

"The Fate of Ophelia", Taylor Swift

"Dracula", Tame Impala mit Jennie

Album des Jahres:

"Lost Weekend", Phoebe Bridgers (32)

"The Art of Loving", Olivia Dean

"Dandelion", Ella Langley

"The Romantic", Bruno Mars

"This Music May Contain Hope", Raye

"You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", Olivia Rodrigo

"Lux (Complete Works)", Rosalía

"The Life of a Showgirl", Taylor Swift

Song des Jahres:

"Berghain", Rosalía, Björk, Yves Tumor

"Choosin' Texas", Ella Langley

"The Cure", Olivia Rodrigo

"Hate That I Made You Love Me", Ariana Grande (33)

"I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)", Taylor Swift

"Man I Need", Olivia Dean

"Risk It All", Bruno Mars

"Where Is My Husband!", Raye

Bester neuer Künstler:

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Beste Pop-Solo-Performance:

Olivia Dean, "Man I Need"

Bruno Mars, "Risk It All"

Raye, "Where Is My Husband!"

Olivia Rodrigo, "The Cure"

Rosalía, "Sauvignon Blanc"

Bestes Pop-Duo/ Beste Gruppen-Performance:

Lady Gaga (40), Doechii, "Runway"

Madonna (68), Sabrina Carpenter (27), "Bring Your Love"

Raye, Hans Zimmer (69), "Click Clack Symphony"

Taylor Swift, Sabrina Carpenter, "The Life of a Showgirl"

Tame Impala, Jennie, "Dracula"

Bestes Pop Vocal Album:

"The Art of Loving", Olivia Dean

"Petal", Ariana Grande

"The Romantic", Bruno Mars

"This Music May Contain Hope", Raye

"You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love", Olivia Rodrigo

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Getty Images Ella Langley bei den Nashville Songwriter Awards im Ryman Auditorium in Nashville, 22. September 2026

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Getty Images Olivia Dean, Sängerin, Oktober 2023

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Getty Images Rosalía bei den 27. Latin Grammy Awards in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas