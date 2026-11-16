"Mist": Robyn rechnet mit dem Eurovision Song Contest ab

Robyn (47) hält vom Eurovision Song Contest offenbar nicht besonders viel. Obwohl Schweden den beliebten Musikwettbewerb schon siebenmal gewonnen hat, schaut die Popsängerin nach eigener Aussage kaum noch zu. Im Podcast "Good Hang With Amy Poehler" wurde die Musikerin jetzt sehr deutlich. "Wir haben ABBA nicht mehr, deshalb schaue ich den Eurovision Song Contest eigentlich nicht. Jetzt ist er einfach nur Mist, würde ich sagen", erklärte sie im Gespräch mit Amy Poehler. Ganz verzichtet die Schwedin aber nicht auf das Spektakel. Ab und zu sieht sie sich das Spektakel mit Freunden an. Wie diese ESC-Abende aussehen, schilderte die Sängerin in dem Podcast ganz genau: "Ich habe amerikanische Freunde, mit denen ich ihn anschaue, und mein Freund Bert hat eine Decke, die er sich beim Zuschauen über die Augen zieht, weil es so peinlich ist. Es ist wirklich peinlich."

Auch nach der Show fühle sie sich nicht gut. "Nachdem ich ihn gesehen habe, fühle ich mich wirklich reizüberflutet, und zwar auf eine schlechte Art", erzählte Robyn. Zunächst suchte sie nach noch drastischeren Worten, entschied sich dann aber für eine kurze Antwort: "Ich habe nach Worten gesucht – ich werde sie nicht sagen –, aber ich mag ihn nicht." An ihrer Meinung ändert auch die beeindruckende Bilanz ihres Heimatlandes nichts. Schweden holte insgesamt sieben Siege und gewann davon allein drei seit 2012. Zwei dieser Erfolge gehen auf das Konto von Loreen (43). In dem Gespräch ging es aber nicht nur um den Musikwettbewerb. Robyn verriet auch, dass sie mittlerweile selbst nicht mehr immer als besonders cool gilt. "Ich finde mich jetzt in diesem neuen Bereich wieder, in dem es heißt: Ich bin die peinliche Mutter", erzählte die Musikerin.

Dabei stört sie, wie schnell heute etwas als unangenehm abgestempelt wird. "Ich möchte nur sagen: Es ist inzwischen sehr eng gefasst, was cringe ist und was einfach nur menschlich und albern ist", sagte sie in der Sendung. Robyn hält diese Entwicklung für problematisch, weil Menschen sich ihrer Ansicht nach immer weniger frei zeigen können. "Ungefiltert zu sein, ist nicht mehr so einfach wie früher, und ich denke, das ist schlecht für die Welt", ergänzte die Schwedin im Gespräch mit Amy. Robyn ist seit drei Jahrzehnten im Musikbusiness tätig. Zu ihren bekanntesten Songs zählen "Call your Girlfriend" und das mehrfach gecoverte "Dancing on My Own".

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Jason Merritt/Getty Images Robyn, schwedische Popsängerin

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Getty Images Robyn singt am 22. Februar 2019 im Hollywood Palladium in Los Angeles

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Getty Images Loreen, ESC-Gewinnerin 2023