Mallorca: Marta Dobrowolska berichtet von ihrer Entführung

Marta Dobrowolska hat auf Mallorca einen echten Albtraum erlebt. In einem Straßeninterview, das jetzt auf dem Instagram-Account hubertx_10 veröffentlicht wurde, spricht die TV-Bekanntheit ganz offen über einen erschreckenden Vorfall. Wie sie selbst berichtet, sei sie auf der Baleareninsel Opfer einer mutmaßlichen Entführung geworden. Ihren Schilderungen zufolge nahm der Vorfall an einem Abend seinen Anfang, den sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin im Beach House verbrachte. Ohne dass sie es bemerkt habe, sei ihr dort eine unbekannte Substanz ins Getränk gemischt worden. Was danach passierte, schildert Marta so: Ihr Mitbewohner habe sie später über ihren geteilten Standort ausfindig machen können. Zu diesem Zeitpunkt sei sie bereits rund zwei Stunden vom Ausgangsort entfernt gewesen. Während der Fahrt hätten Marta und ihre Freundin so laut geschrien, dass man die beiden schließlich aus dem Fahrzeug gestoßen habe.

Im Interview beschreibt Marta auch, wie der Abend für sie seinen Lauf nahm. Nachdem sie und ihre beste Freundin aus dem Wagen geworfen worden seien, hätten sich die zwei zu Fuß auf den Weg gemacht. Sie seien so lange gelaufen, bis sie eine Straße erreicht hätten. Von dort aus sei es ihnen gelungen, sich mit einem Taxi in Sicherheit zu bringen. Die Fahrt zurück nach Hause sei allerdings alles andere als günstig gewesen: Laut Marta habe sie dafür 180 Euro bezahlt. Damit war die Geschichte für sie aber noch nicht vorbei. Nach ihrer Rückkehr habe sie sich nämlich im Krankenhaus behandeln lassen müssen. Am Ende des Interviews verrät Marta mit einem Augenzwinkern: "Ich war am nächsten Abend wieder feiern." Unter dem Video zweifeln einige Zuschauer an der Geschichte. "Was für einen Müll redet sie? Bei der Reaktion wird klar, dass sie lügt", "Bin mir nicht sicher, ob das alles stimmt" und "Geschichten aus dem Paulanergarten" lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Bekannt wurde Marta vor allem durch die Reality-TV-Show Ex on the Beach. Doch wenn es um die Liebe geht, steht sie Männern aus dieser Branche skeptisch gegenüber. Im vergangenen Jahr hatte sie in einer Fragerunde auf Instagram erklärt: "Ich finde es sehr schwer, ernsthaft jemanden aus der Branche kennenzulernen, da viele sehr oberflächlich sind und man schnell ersetzbar ist." Damals bevorzugte Marta Männer aus anderen Bereichen. Eine Ausnahme machte sie, wenn sie jemanden bereits länger kannte.

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Instagram / martaa_d Marta Dobrowolska, Juli 2025

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Instagram / martaa_d Marta Dobrowolska, Juli 2025

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