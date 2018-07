Na, das ist doch mal ein echtes Schnäppchen! Am 19. Mai waren alle Augen auf die Traumhochzeit von Prinz Harry (33) und seiner wunderschönen Braut Meghan Markle (36) gerichtet. Nicht nur das Kleid der ehemaligen Schauspielerin haute alle um, auch ihr Schmuck verschlug so einigen Royal-Fans den Atem. Besonderer Hingucker: die Tiara für satte 515.000 Euro. Mal eben nachkaufen ist bei dieser stolzen Summe allerdings nicht drin – bis jetzt: Das schicke Schmuckstück gibt es nun für schlappe 25 Euro!

Die Webseite "The Royal Look For Less" macht das Unmögliche möglich: Das hübsche Diadem wird darauf zum Schnäppchenpreis verhökert. "Wir haben wie fleißige Bienchen gearbeitet, um unsere hochwertige Tiara-Replik zu kreieren und endlich ist sie da", gab die Website auf ihrem Instagram-Account bekannt. An das Original kommt die Kopie allerdings nicht heran – schließlich wurde die Tiara der frischgebackenen Herzogin schon 1932 für Queen Marys Hochzeitstag angefertigt und ist damit ganze 86 Jahre alt.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete, sei das vielen Leuten jedoch egal: Der Kopfschmuck soll ein echter Verkaufsschlager sein! Kein Wunder – egal, was die 36-Jährige trägt, alle sind scharf auf ihre Looks. Weltweit versuchen Fans die Outfits der schönen Brünetten nachzustylen. Im Vergleich zu anderen Accessoires ist das Hochzeiztsdiadem jetzt immerhin bezahlbar.

Getty Images Meghan Markle bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry 2018

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan auf Prinz Charles' Gartenparty

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan

