Kim K und Kanye West nähern sich beim Co-Parenting wieder an

Kim Kardashian (46) und ihr Ex-Mann Kanye West (49), auch als Ye bekannt, sollen nach einer langen, konfliktreichen Phase beim Co-Parenting ihrer vier Kinder wieder besser miteinander auskommen. Autor Jonathan Van Meter, der den Kardashianclan schon lange kennt und fünf Jahre an seiner Biografie "Citizen K: The Woman Who Created the Future" über Kim arbeitete, berichtete gegenüber der Daily Mail von einem mittlerweile deutlich entspannteren Verhältnis. Demnach sei Kanye wieder stärker in das Familienleben von North West (13), Saint West (10), Chicago West (8) und Psalm West (7) eingebunden. Wie locker ihr Umgang inzwischen sein kann, zeigte Kim im Oktober mit einem Halloweenstreich auf Instagram. Mit blauer Perücke, schwarzem Zahnschmuck, Gesichtspiercings und langen schwarzen Nägeln verkleidete sie sich als ihre Tochter und rief Kanye per Video an. "Miss North West!", begrüßte der Rapper sie zunächst. Kim klärte lachend auf: "Nein, hier ist Kim!" Daraufhin musste auch der sichtlich überraschte Musiker lachen.

"Mein Eindruck ist, dass es heute viel besser läuft, dass es eine Zeit gab, in der es unmöglich schien, und dass er jetzt stärker eingebunden ist", schilderte der Autor. Noch im Sommer 2024 soll Kim darüber geklagt haben, dass Absprachen mit Kanye nicht wirklich möglich seien. Der Kontakt sei eine Zeit lang nur über seinen Manager, andere Vertraute oder seine heutige Ehefrau Bianca Censori (31) gelaufen. Um ein halbwegs intaktes Familienleben zu ermöglichen, habe Kim Kanye und Bianca zudem mehrfach angeboten, Weihnachten mit den Kindern in ihrem Haus zu feiern. Sie selbst hätte dafür woanders übernachtet. Im Dezember 2025 hätten die beiden diese Einladung erstmals angenommen. Auch bei der Erziehung von North gebe es Fortschritte: Kanye habe Kim angerufen und gemeinsame Entscheidungen vorgeschlagen. Laut Jonathan freute sie sich darüber, dass ihr Ex Chancen für ihre Tochter wieder zusammen mit ihr abwägen wollte.

Kim und Kanye waren fast sieben Jahre verheiratet, bevor die Reality-TV-Bekanntheit im Februar 2021 die Scheidung einreichte. Rechtskräftig beendet wurde die Ehe im November 2022. Beide erhielten das gemeinsame Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht, allerdings leben die vier Kinder die meiste Zeit bei Kim. Kanye wurde zudem zu monatlichen Unterhaltszahlungen in Höhe von 200.000 US-Dollar verpflichtet. Die Trennung und die Auswirkungen auf die Familie waren von öffentlichen Auseinandersetzungen und den psychischen Krisen des Musikers geprägt. Kim schilderte damals, seine bipolare Störung sei "unglaublich kompliziert und schmerzhaft zu verstehen". Zugleich bat sie um "Mitgefühl und Empathie" für ihre Familie. Dennoch versuche sie, North, Saint, Chicago und Psalm vor den Konflikten zu schützen. Die Kinder hielten ihren Vater laut Kim schließlich für "den Größten", wie Auszüge aus dem Buch andeuten. Ein seltener Auftritt hatte erst kürzlich zur familiäre Annäherung gepasst: Bei Kanyes Modenschau "Yeezy Season 01" in Los Angeles waren alle vier Kinder dabei gewesen.

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Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West

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Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian als"Clueless"-Charaktere, Halloween 2023

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