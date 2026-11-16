Das sind die Jobs der "Bares für Rares"-Stars im Alltag

In der ZDF-Trödelshow Bares für Rares sind nicht nur die Kandidaten auf der Suche nach einem guten Geschäft. Auch die Händler wie Fabian Kahl (35), Walter Lehnertz (59), Markus Wildhagen (60) und Christian Vechtel haben mit Antiquitäten zu tun, wenn gerade keine Kamera läuft. Sie suchen auch in ihrem Berufsalltag nach wertvollen Raritäten. Die TV-Händler haben ihre Liebe zu alten Kostbarkeiten nämlich zum Beruf gemacht. In der Sendung treten sie mit echtem Fachwissen gegeneinander an. Ihr Weg in die Branche verlief dabei ganz unterschiedlich: Manche entdeckten den Antiquitätenhandel schon früh für sich, andere kamen erst über berufliche Umwege dazu. Auch Moderator Horst Lichter (64) bringt Beruf und Leidenschaft unter einen Hut. Der Koch gilt als bekennender Trödelfan und führt seit dem 3. August 2013 durch das Format. Dort kann er seine Begeisterung für alte Schätze voll ausleben.

Zu den Händlern, die ihr Herz schon in jungen Jahren an antike Stücke verloren, gehören Markus und Christian. Andere Mitglieder des wechselnden Händlerteams gingen beruflich zunächst andere Wege. Erst später wurden Antiquitäten für sie zum Arbeitsalltag. Die Werdegänge von Fabian, Walter und ihren Kollegen unterscheiden sich daher deutlich. Das gilt auch für ihre Herkunft und für die Gebiete, auf die sie sich beim Sammeln spezialisiert haben. Eines verbindet sie aber: Ihre Arbeit ist keine Rolle, die sie ausschließlich für "Bares für Rares" übernehmen. Sie kaufen, bewerten und verkaufen auch jenseits des ZDF-Formats historische Objekte. Im Händlerraum können sie deshalb auf praktische Erfahrung zurückgreifen, wenn die Kandidaten ihre vermeintlichen Dachbodenschätze präsentieren. Die Fachleute prüfen die Stücke, schätzen deren Wert ein und liefern sich bei interessanten Angeboten ein Bieterduell. Mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten stehen sie dabei oft genauso im Mittelpunkt wie die Objekte und deren persönliche Geschichten.

Dass alte Schätze auch für Horst eine persönliche Bedeutung haben, zeigte er vor wenigen Tagen mit einem Blick ins eigene Fotoalbum. Auf Instagram teilte der Moderator eine Aufnahme, auf der er mit 16 Jahren auf einem Moped posierte. Das rund 48 Jahre alte Bild versprühte reichlich Siebzigerjahre-Charme. Besonders auffällig war allerdings ein Detail in seinem Gesicht: Schon als Teenager trug Horst einen Schnauzer! Sein heutiges Markenzeichen war also bereits auf dem Jugendfoto zu erkennen. Auch das Moped passte zu einer Leidenschaft des Moderators: Horst ist ein bekennender Oldtimer-Fan. Seine Begeisterung für alte Fahrzeuge reicht damit weit über die Fernsehkameras hinaus. Beruflich führte ihn sein Weg allerdings zunächst in eine andere Richtung. Er absolvierte eine Ausbildung zum Koch und arbeitete später mehrere Jahre auf einem Schrottplatz. Bevor er mit Antiquitäten im Fernsehen begeisterte, wurde er zunächst als TV-Koch bekannt. Auch bei ihm gab es also einige Stationen, bevor er seinen Platz bei "Bares für Rares" fand.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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