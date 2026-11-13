Nach Urteil droht Russell Brand jetzt der "Monster"-Knast

Für Russell Brand (51) könnte es hinter Gittern noch ungemütlicher werden. Nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe sitzt der frühere Comedian und Schauspieler derzeit im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth ein. Wie The Sun berichtet, wird nun aber geprüft, ob der Brite in eine andere Anstalt verlegt werden soll. Im Gespräch ist das Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield im Norden Englands. Die Haftanstalt hat einen äußerst düsteren Ruf und wird im Volksmund nur "Monster Mansion" genannt, also so viel wie "Villa der Monster". Der Name kommt nicht von ungefähr. In dem Gefängnis sitzen zahlreiche verurteilte Schwerverbrecher und Sexualstraftäter. Für besonders düstere Schlagzeilen sorgte die Anstalt im vergangenen Jahr. Damals wurde dort der Sänger Ian Watkins (49) erstochen, der ebenfalls wegen Sexualverbrechen hinter Gittern saß. Für den Briten wäre ein Umzug nach Wakefield also alles andere als ein Ortswechsel mit Aussicht auf Besserung.

Endgültig entschieden ist die Verlegung offenbar noch nicht. Laut den Berichten ist Russell bislang nur für eine Verlegung vorgesehen, die noch geprüft wird. Ein Insider zeichnet gegenüber The Sun aber schon jetzt ein drastisches Bild davon, was den Schauspieler in Wakefield erwarten könnte. "Er wird eine unglaublich harte Zeit haben", erklärte die Quelle. HMP Wakefield gilt ohnehin als Hochsicherheitsgefängnis, in dem viele schwere Straftäter untergebracht sind. Vor allem die tödliche Messerattacke auf Ian sorgte international für Aufsehen. Der ehemalige Frontmann der Band Lostprophets verbüßte dort eine lange Haftstrafe wegen Sexualstraftaten an Kindern. Im Jahr 2025 wurde er in der Anstalt von Mithäftlingen angegriffen und tödlich verletzt.

Bis auf Weiteres bleibt der Comedian im HMP Wandsworth im Südwesten Londons. Auch dort gelten strenge Regeln – vor allem, wenn es um Besuche geht. Seine Ehefrau Laura Gallacher (39) wollte trotz der Verurteilung weiterhin zu ihm halten und hatte bereits ihren ersten Besuch im Gefängnis geplant. Bei einem solchen Treffen dürfen die beiden allerdings nicht aufstehen und müssen die ganze Zeit sitzen bleiben. Beamte sind im Raum anwesend und können jedes Wort mithören. Körperkontakt ist nur in Form einer kurzen Umarmung zur Begrüßung und zum Abschied erlaubt. Laura und Russell sind seit neun Jahren verheiratet. Die Haft bedeutet für das Paar nun, dass sie sich nur noch selten sehen können. Und wenn, dann nur unter strengen Regeln und den wachsamen Augen des Gefängnispersonals.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 21. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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