Nach Verurteilung: Katy Perry erwägt Doku über Russell Brand

Katy Perry (42) könnte ihre Ehe mit Russell Brand (51) schon bald ausführlich neu aufarbeiten. Wie The Mail on Sunday berichtet, soll das Team der Sängerin mit den Streamingdiensten Netflix und Hulu über eine mögliche Dokuserie gesprochen haben. Auch eine Autobiografie sei im Gespräch. Mit einer Doku oder einer Autobiografie könnte Katy an Andeutungen anknüpfen, die sie bereits vor über zehn Jahren gemacht hatte. Im Jahr 2013 erzählte sie der Vogue, dass sie die Schuld am Ehe-Aus zunächst bei sich selbst gesucht habe. Später habe sie jedoch etwas erfahren, das ihren Blick auf die Trennung verändert habe. Was genau das war, behielt sie damals für sich. Es gebe eine "wirkliche Wahrheit", die sie "für einen regnerischen Tag in meinem Tresor eingeschlossen" habe, erklärte die Musikerin gegenüber dem Magazin. Angebote für solche Formate habe Katy schon seit Jahren bekommen. Sie habe sie aber nicht weiterverfolgt, solange das Gerichtsverfahren gegen ihren Ex-Mann noch lief. Bislang stehen weder ein Streaminganbieter noch ein Veröffentlichungstermin fest.

Ob sie ihr Geheimnis in einem neuen Projekt tatsächlich lüften würde, ist nicht bekannt. Bestätigt hat Katy die angeblichen Pläne bislang ebenso wenig. Wie die britische Staatsanwaltschaft The Mail on Sunday mitteilte, wurde die Sängerin im Strafverfahren gegen Russell nie um eine Zeugenaussage gebeten. Ein Informant verriet People zudem, dass Katy unabhängig davon für sich zu dem Schluss gekommen sei, dass die Scheidung letztlich das Beste gewesen sei. Kennengelernt hatten sich Katy und Russell 2009 bei den Dreharbeiten zur Komödie "Männertrip". Im Oktober 2010 gaben sie sich in einem Resort im indischen Bundesstaat Rajasthan das Jawort. Doch schon nach 14 Monaten zerbrach die Ehe. In dieser Zeit war Katy mit ihrem Erfolgsalbum "Teenage Dream" und der "California Dreams Tour" viel unterwegs. Trotz des eng getakteten Tourplans soll sie kurze Pausen genutzt haben, um nach Los Angeles zu fliegen und Zeit mit Russell zu verbringen.

Später schilderte Katy, dass unter anderem ihre berufliche Unabhängigkeit und ihre leitende Rolle auf Tour für Spannungen gesorgt hätten. Russell habe sich ihr gegenüber kontrollierend verhalten. An Silvester 2011 teilte er ihr schließlich per Textnachricht mit, dass er sich trennen wolle. In einem späteren Interview mit Rolling Stone bezeichnete Katy die Scheidung als emotional traumatisch. Ein Londoner Gericht verurteilte Schauspieler und Comedian Russell Brand vor einer Woche zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Zuvor hatte ihn eine Jury wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe an insgesamt vier Frauen schuldig gesprochen. Die Taten ereigneten sich zwischen 2004 und 2009 und damit noch vor seiner Ehe mit Katy. Russell hatte auf nicht schuldig plädiert.

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Chris Jackson / Getty Images Komiker Russell Brand und Sängerin Katy Perry bei einer Premiere

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Jason Merritt / Getty Images Sängerin Katy Perry und Komiker Russell Brand

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