Veronica Ferres genießt gemeinsamen Ausflug mit Tochter

Veronica Ferres (61) hat sich jetzt einen sportlichen Sonntag mit ihrer Tochter gegönnt. Gemeinsam mit Lilly Krug (25) besuchte die Schauspielerin die Münchner Allianz Arena, wo die National Football League zu Gast war. Dort verfolgten Mutter und Tochter die Partie zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions. Noch am selben Abend ließ die Produzentin ihre Fans auf Instagram an dem Ausflug teilhaben und veröffentlichte mehrere Schnappschüsse von der Tribüne. Auf einem Selfie strahlen Veronica und Lilly gemeinsam mit Geschäftspartner Ralf Berchtold bestens gelaunt in die Kamera. "Was für ein Nachmittag in München", schreibt Veronica. "Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, heute beim NFL Game dabei zu sein!"

Auch in ihrer Instagram-Story nahm Veronica ihre Follower mit zum Football-Ausflug. Dabei wurde einmal mehr deutlich, wie gerne die Schauspielerin Zeit mit Lilly verbringt. Dass gemeinsame Momente für sie nicht selbstverständlich sind, ließ sie bereits im Sommer in einem Interview mit Gala durchblicken. Darin erzählte Veronica, wie schwer es ihr gefallen sei, ihre Tochter loszulassen: "Das ist mir wirklich sehr schwergefallen, als Lilly mit 18 Jahren nach Los Angeles gezogen und sogar alleine auf den Kilimandscharo gestiegen ist – ich hatte solche Angst", erinnerte sie sich. Trotzdem habe sie gelernt, ihrer Tochter zu vertrauen: "Lilly ist eine Macherin. Und ich habe ihr vertraut."

Lilly konnte sich inzwischen international einen Namen machen und tritt damit ein Stück weit in die Fußstapfen ihrer Mutter. Zuletzt übernahm sie die Hauptrolle im Horrorthriller "Corporate Retreat". Darin entwickelt sich ein vermeintlich harmloses Teambuilding-Wochenende für die Angestellten eines Tech-Unternehmens in einer abgelegenen Wüstenvilla zu einem blutigen Überlebenskampf. Auch in Filmen wie "Shattered" und "Plane" war die Schauspielerin bereits zu sehen. Auf ihrem Weg in Hollywood kann sie dabei auf einen besonderen Rückhalt zählen: Mutter Veronica steht ihr nicht nur mit ihrer eigenen Schauspielerfahrung, sondern auch mit Rat und Unterstützung zur Seite.

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Getty Images Lilly Krug und Veronica Ferres beim Cocktail der Red Sea Film Foundation vor der "Women In Cinema" Gala in Cap d’Antibes, Mai 2026

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Instagram / veronicaferres Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug und Geschäftspartner Ralf Berchtold

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