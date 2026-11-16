Fans irritiert: Georgina Fleur zeigt ihre Tochter im Netz

Mit Tränen in den Augen saß sie kürzlich noch bei Das große Promi-Büßen vor dem Bildschirm und verurteilte scharf, dass Momfluencerin Anna Miltina ihre Kinder im Netz zur Schau stellt – nun sorgt Georgina Fleur (36) selbst für heftige Diskussionen unter ihren Followern. In einem neuen TikTok-Video nimmt die Influencerin ihre Community mit auf eine gemeinsame Autofahrt zum Strand, bei der ihre Freundin Nadja Großmann am Steuer sitzt. Während Georgina auf der Rückbank gut gelaunt in die Kamera plappert, filmt sie immer wieder offen und unzensiert das Gesicht ihrer kleinen Tochter, die neben ihr sitzt. Zwar verrät Georgina den echten Namen des Mädchens weiterhin nicht und nennt es wie gewohnt schlicht "Baby", doch die frontalen Aufnahmen lösen bei vielen Fans pure Enttäuschung aus: "Oh nein, habe gehofft, Baby wird nie gezeigt", schreibt ein Fan – immerhin hatte die Realitybekanntheit bis vor Kurzem noch großen Wert darauf gelegt, die Kleine konsequent nur von hinten zu filmen oder ihr Gesicht auf Fotos mit Emojis zu verdecken.

Dass die Reaktionen im Netz derart kritisch ausfallen, liegt vor allem am krassen Widerspruch zu Georginas eigenen Worten aus der jüngsten Vergangenheit. In der "Runde der Schande" der aktuellen Staffel "Promi-Büßen" musste die heute 36-Jährige mitansehen, wie Anna ihre Kinder für Videos und mehr Aufmerksamkeit instrumentalisierte. Georgina reagierte beim Anblick dieser Szenen im Camp völlig aufgelöst, weinte bitterlich und konnte überhaupt nicht nachvollziehen, warum eine Mutter ihre Kinder der Öffentlichkeit derart preisgibt. Umso größer ist nun das Unverständnis darüber, dass ausgerechnet sie dieses Prinzip plötzlich über Bord wirft und Aufnahmen vom gemeinsamen Strandausflug inklusive Gesicht teilt. In der Kommentarspalte weisen viele Nutzer fassungslos auf diese Doppelmoral hin und schreiben verärgert: "Und bei Promibüßen über diese andere Mutter schimpfen, dass sie ihre Kinder zeigt."

Neben der hitzigen Debatte um den plötzlichen Sinneswandel in Sachen Privatsphäre sorgt allerdings noch ein zweites Detail aus dem kurzen Clip für große Besorgnis unter den Beobachtern. Aufmerksamen Followern entging nämlich nicht, wie die Kleine während der Fahrt auf dem Rücksitz gesichert ist. So vermissen zahlreiche Zuschauer einen altersgerechten Kindersitz und weisen erschrocken darauf hin, dass der reguläre Schultergurt des Autos offenbar einfach hinter dem Rücken des Mädchens verläuft. Unter dem Beitrag häufen sich deshalb besorgte Appelle an die Mutter, die Sicherheit ihres Kindes im Straßenverkehr ernst zu nehmen. Während einige User eindringlich warnen, dass diese Art des Anschnallens bei einem Unfall lebensgefährlich wäre, hat sich Georgina weder zu der Sicherheitskritik noch zu ihrem plötzlichen Kurswechsel beim Zeigen ihrer Tochter bislang öffentlich geäußert.

Anzeige Anzeige

Imago Georgina Fleur bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, April 2026

Anzeige Anzeige