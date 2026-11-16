Kathi Wagener stolz: Ihr Sohn Emilio kann schon stehen

Katharina Wagener (31) zeigt auf Instagram, wie sich ihr Sohn Emilio auf dem Sofa auf den Beinen hält. In ihrer Story teilte die Realitydarstellerin einen kurzen Clip, in dem der Kleine breitbeinig auf einem roten Ledersofa steht. Mit beiden Händen hält er sich an der Rückenlehne fest. Während er seine Füße neu positioniert, dreht er den Kopf kurz zur Seite. Neben ihm sitzt ein grauhaariger Mann, der sich lächelnd zu ihm hinüberbeugt und seinen Stehversuch aufmerksam beobachtet. Katharina kommentiert die Szene mit einem Augenzwinkern: "Emilio so: Ach, ich überspringe diese ganzen Entwicklungssprünge und stehe einfach direkt". Für die Mama sieht es offenbar ganz danach aus, als könne ihr Sohn es kaum erwarten, auf eigenen Beinen zu stehen.

Für seinen Auftritt auf der Couch trägt Emilio ein hellblaues Langarmoberteil, eine Hose mit hohem Bund in einem kräftigeren Blauton und helle Söckchen. In dem kurzen Video ist der Junge hauptsächlich von hinten zu sehen. Als er den Kopf dreht, können die Follower für einen Augenblick sein Gesicht im Profil erkennen. Dabei wirkt Emilio ganz entspannt und konzentriert sich weiter darauf, seine Füße auf der Sitzfläche auszurichten. Ob der Kleine schon ohne Unterstützung stehen kann, geht aus dem Clip nicht hervor. Während der gesamten Aufnahme hält er sich mit beiden Händen an der Sofalehne fest. Katharina freut sich in ihrer Story darüber, dass ihr Sohn auf diese Weise bereits aufrecht stehen kann.

Die Realitydarstellerin gibt ihrer Community auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Dazu gehören auch die kleinen und großen Fortschritte ihres Sohnes, die sie gelegentlich mit der Kamera festhält. Diesmal macht sie mit ihrem Spruch über die vermeintlich übersprungenen Entwicklungsschritte deutlich, wie sehr Emilios Stehversuch sie amüsiert. Wer der Mann neben dem Kleinen ist, lässt Katharina offen. Sie nennt in der Story weder seinen Namen noch stellt sie ihn ihren Followern vor. Zu sehen ist lediglich, wie er sich zu Emilio hinüberbeugt und jede Bewegung des Jungen aus nächster Nähe verfolgt. Weitere Details zu der Szene auf dem roten Sofa teilte Katharina bislang nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener mit ihrem Baby Emilio, April 2026

Anzeige Anzeige