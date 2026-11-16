Edda Pilz zeigt ihre Pflegeroutine nach ihrer Nasen-OP

Edda Pilz (25) zeigt, wie aufwendig die Nachsorge nach ihrer zweiten Nasenoperation ist. Zehn Tage nach dem Eingriff nimmt die 25-Jährige ihre Follower in einem Instagram-Video mit ins heimische Badezimmer und dokumentiert ihre tägliche Pflegeroutine. Zunächst entfernt der Realitystar einen transparenten Retainer aus der Nase – eine Prozedur, die sie eigenen Angaben zufolge fünfmal täglich wiederholen muss. Anschließend reinigt Edda das Hilfsmittel, spült ihre Nase und verwendet verschiedene Sprays und Tropfen. Auch die Operationsnähte benötigen besondere Pflege. Vor allem das erneute Einsetzen des Retainers scheint für die Influencerin jedoch äußerst schmerzhaft zu sein. Als sie das Hilfsmittel vorsichtig zurück in ihre Nase schiebt, verzieht sie das Gesicht und befürchtet sogar, etwas beschädigt zu haben. "Ah, ich hab so das Gefühl, ich habe mir meine neue Nase gebrochen", äußert sie besorgt in ihrer Instagram-Story.

Edda trägt bereits ihre zweite äußere Nasenschiene, die nach einem ersten Blick auf das Operationsergebnis neu angepasst wurde und zwei Tage später entfernt werden soll. Der Retainer soll unterdessen dafür sorgen, dass beide Nasenlöcher gleichmäßig abschwellen. Vor jedem Einsetzen reinigt die 25-Jährige ihn in kochendem Wasser, empfindet das Hilfsmittel jedoch als zu groß und schmerzhaft. Da sie sich noch nicht die Nase putzen darf, verwendet sie zudem eine Nasendusche mit destilliertem Wasser und Salz. Anschließend versorgt sie die betroffenen Stellen mit Desinfektionsspray, Pflegeöl und Wundsalbe. Diesmal nimmt Edda die Nachsorge besonders ernst, wie sie auf Instagram betont: "Nach meiner ersten OP habe ich das ehrlich gesagt viel zu sehr vernachlässigt. Diesmal halte ich mich wirklich konsequent an alles, was mein Arzt mir mitgegeben hat." Neben Hygiene und Geduld achtet sie vor allem darauf, ihre Nase möglichst wenig zu berühren.

Anfang November hatte Edda ihre zweite Nasenoperation angekündigt, obwohl sie zuvor öffentlich erklärt hatte, frühere Schönheitseingriffe zu bereuen und künftig darauf verzichten zu wollen. Medizinisch notwendig war die erneute Korrektur ihren damaligen Angaben zufolge nicht. Vielmehr störte sich die Influencerin weiterhin am Ergebnis ihrer ersten Nasenoperation, die bereits einige Jahre zurückliegt. Ihre aktuelle Heilungsphase dokumentiert sie nun offen auf Social Media und spart dabei auch die unangenehmen Seiten nicht aus. Besonders das Einsetzen des Retainers bereitet ihr weiterhin Schwierigkeiten, weshalb sie ihre Community um Hilfe bittet: "Hat irgendjemand einen Tipp, wie dieser Retainer besser flutscht?", fragt sie auf Instagram. Für die 25-Jährige steht in Kürze bereits der nächste Schritt an: die Entfernung ihrer äußeren Nasenschiene.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, September 2025

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