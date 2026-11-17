Anna-Maria Ferchichi (45) gewährt ungewohnt private Einblicke in ihre Ehe mit Bushido (48). In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von ihr wissen, ob sie und der Rapper seit ihrem "Neubeginn" noch abhängiger voneinander geworden seien. Ihre Antwort fiel ehrlich aus: Diese gegenseitige Abhängigkeit bestehe bereits, seit sie sich kennengelernt hätten. "Glaube, wir sind seit unserer ersten Begegnung 'abhängig' voneinander", schrieb sie. Damit beschäftigt sich das Ehepaar auch in der Paartherapie. Wie Anna-Maria verriet, sprechen die beiden dort regelmäßig darüber. Ihre Therapeutin sieht in der großen Nähe zwischen den Eheleuten allerdings kein Problem. "Unsere Therapeutin sieht es aber als nichts Negatives", stellte die achtfache Mutter klar.

Dass zwischen Anna-Maria und Bushido von Anfang an eine besondere Dynamik herrschte, zeigt auch ihre Kennenlerngeschichte. Laut der Ehefrau des Rappers ging damals alles ziemlich schnell: An einem Montag trafen sich die beiden zum ersten Mal, nachdem der Musiker einen Auftritt absolviert hatte. Nur vier Tage später folgte in Berlin bereits das erste richtige Date. Anschließend nahm die Beziehung weiter Fahrt auf. "Nach drei Monaten zusammengezogen und nach neun Monaten war Aaliyah unterwegs. Nach einem Jahr waren wir verheiratet", fasste sie in der Fragerunde zusammen. Trotz des rasanten Tempos wollten die Verliebten ihr Glück zunächst für sich behalten. "Uns war es wichtig, die ersten paar Monate nicht fotografiert zu werden. Das haben wir auch geschafft", erinnerte sich Anna-Maria. Ihre Begründung dafür: "Am Anfang weiß man nicht, wie sich alles entwickelt."

Seit 2011 sind Anna-Maria und Bushido ein Paar, im Mai 2012 gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam haben sie sieben Kinder: Tochter Aaliyah, die Zwillinge Djibrail (12) und Laila, Sohn Issa sowie die Drillinge Leonora (5), Naima (5) und Amaya (5). Hinzu kommt Anna-Marias ältester Sohn Montry aus einer früheren Beziehung. Damit ist sie insgesamt achtfache Mutter. Nach ihrem Geschmack hätte es aber sogar noch mehr Nachwuchs sein dürfen: In derselben Fragerunde verriet sie, dass sie rückblickend gern noch weitere Kinder bekommen hätte. Zwischen Montrys Geburt im Jahr 2002 und Aaliyahs Ankunft im Jahr 2012 lagen zehn Jahre. Wie sehr sie das Leben in einer Großfamilie liebt, machte sie unmissverständlich deutlich: "Es gibt nichts, und ich kann es nur immer wieder sagen, NICHTS ist schöner als ein Haus voller Kinder. Diese Liebe, dieses Leben, diese Gemeinschaft."

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Imago Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi beim Finale der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in Köln, Mai 2026

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Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei ihrer Hochzeit in Berlin-Zehlendorf, 2012

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