Was blieb vom Leben ihres Vaters auf Mallorca zurück? Dieser Frage gehen Jenny und Jessica Büchner in einer besonderen Ausgabe von "Goodbye Deutschland" nach. Die beiden ältesten Töchter des verstorbenen TV-Auswanderers Jens Büchner (†49) stehen im Mittelpunkt einer emotionalen Dokumentation, die VOX am Montag, dem 16. November, um 22:15 Uhr ins Programm nimmt. Unter dem Titel "Goodbye Jens – auf den Spuren des Kultauswanderers" begleitet ein Kamerateam die Schwestern bei ihrer Reise auf die spanische Ferieninsel. Dort führt ihr Weg sie unter anderem zu früheren Weggefährten des Entertainers und an Schauplätze seiner persönlichen Geschichte. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, handelt es sich bei der Ausstrahlung um eine Wiederholung: Die TV-Produktion feierte bereits am 17. November 2020 ihre Premiere und kehrt nun zum achten Todestag des Publikumslieblings zurück.

Vom Inselleben ihres Papas bekamen Jenny und Jessica zu seinen Lebzeiten nur einen Bruchteil mit. Wenn Jens in Deutschland vorbeischaute, blieb den dreien nicht viel Zeit füreinander. Ähnlich verhielt es sich, wenn die jungen Frauen ihren Vater im Süden besuchten. Wie dessen Leben fernab dieser kurzen Familientreffen aussah, konnten sie daher nur bedingt einschätzen. "Die Schwestern sind voller Liebe für ihren Dad, der so plötzlich aus ihrem Umfeld verschwand, als sie selbst noch Teenager waren. Gerade die privaten Seiten des einstigen Fernsehstars interessieren die Geschwister deshalb besonders", heißt es in der offiziellen Ankündigung. Welche Menschen standen ihm nahe? Was machte seinen Alltag aus? Vieles, was sie ihren Papa gerne selbst gefragt hätten, müssen sie nun auf andere Weise herausfinden. Während das Fernsehpublikum Jens vor allem in seiner Rolle als Auswanderer kennenlernte, eröffnet die Dokumentation einen wesentlich intimeren Blickwinkel: den seiner Kinder.

Für die Familie begann im November 2010 ein neues Kapitel. Jens wagte damals den Neustart unter der spanischen Sonne, während seine beiden Mädchen noch mitten in ihrer Jugend steckten. Aus dem Auswanderer wurde dank der Fernsehkameras schon bald der deutschlandweit bekannte Malle-Jens. Für Jenny und Jessica hingegen war der Mann, der sich zunehmend einen Namen im Showgeschäft machte, in erster Linie ihr Papa. Auch über die große Distanz hinweg hielten sie die familiäre Verbindung aufrecht. Umso schmerzlicher war der Verlust, als der Musiker am 17. November 2018 mit gerade einmal 49 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Dass die Erinnerung an ihn für seine Töchter einen ganz besonderen Stellenwert hat, machen die persönlichen Einblicke der beiden vor laufender Kamera deutlich.

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Chris Emil Janßen / ActionPress Jens Büchner im Mai 2018

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ActionPress Jens Büchner im Januar 2017 in Frankfurt

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