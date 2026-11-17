Mary Roos (77) hat sich mit 77 Jahren bereits intensiv auf ihr Lebensende vorbereitet. Die Schlagerlegende hat eine Patientenverfügung aufgesetzt, sie denkt über ihre letzte Ruhestätte nach und hat sogar schon eine Trauerrede parat. Wie die Sängerin in der "NDR Talk Show" erzählte, stammt der Text von ihrem langjährigen Bühnenpartner Wolfgang Trepper. Mit ihm spricht die Sängerin auch über schwierige Themen gern mit einer Portion Humor. Bei den persönlichen und organisatorischen Entscheidungen rund um ihren möglichen Abschied war Mary jedoch auf sich allein gestellt. Der Grund dafür ist ihr Sohn Julian: Er möchte sich mit dem Gedanken an einen möglichen Abschied seiner Mutter nicht beschäftigen. Deshalb musste die Musikerin die verschiedenen Möglichkeiten ohne seine Unterstützung abwägen. Während die Patientenverfügung bereits geschrieben ist, steht eine endgültige Entscheidung über die Form der Bestattung noch aus.

Mary sprach in der "NDR Talk Show" ganz offen darüber, warum Julian sie bei diesen Überlegungen nicht begleitet. "Der will ja überhaupt nichts davon wissen, dass ich irgendwann mal nach oben gehe oder so", erklärte sie über ihren Sohn. Also nahm sie die Sache selbst in die Hand und beschäftigte sich mit den verschiedenen Möglichkeiten. "Dann musste ich das alles alleine machen. Und jetzt stehe ich vor der Frage, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich nach oben zu begeben. Oder nach unten", scherzte sie in der Sendung. Eine klare Antwort hat Mary bislang trotzdem nicht gefunden. "Und ich bin wirklich unsicher", räumte sie ein. Eine Option gefällt ihr aber besonders gut: die Naturbestattung im Friedwald. Dabei wird die Urne an den Wurzeln eines Baumes beigesetzt. Dort könnte sie eines Tages auch mit einem geliebten Menschen ihre letzte Ruhe finden. "Ich finde einige Dinge ganz toll, zum Beispiel den Friedwald. Da kann man ja auch dann mit einem Partner oder mit dem Sohn dann später auch (bestattet werden)", führte sie aus.

Dass Mary so offen über den Tod spricht, hat eine lange Vorgeschichte. Schon in jungen Jahren tauschte sie sich regelmäßig mit ihrer jüngeren Schwester über die Endlichkeit des Lebens aus. Diese arbeitete als Krankenschwester und wurde in ihrem Beruf immer wieder mit schweren Schicksalen und Abschieden konfrontiert. In der Familie war der Tod deshalb nie ein Tabuthema. Einen ähnlich trockenen Humor wie Mary zeigt Wolfgang beim Gedanken an das Lebensende. Dass er die Trauerrede für seine Bühnenpartnerin schon verfasst hat, sorgte bereits bei einem früheren gemeinsamen Auftritt für einen makabren Wortwechsel. Im "Kölner Treff" wollte die Schlagersängerin vor einiger Zeit von ihm wissen, was sie denn noch tun müsse, damit der vorbereitete Text tatsächlich zum Einsatz kommen könne. Der Kabarettist hatte darauf eine trockene Antwort parat: "Du musst nur sterben." Mit dieser Art von Humor stehen die beiden seit Jahren gemeinsam auf der Bühne.

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Imago Sängerin Mary Roos zu Gast in der "NDR Talkshow" in Hamburg

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Imago Mary Roos und ihr Sohn Julian bei der "Nacht der Legenden" im Schmidts Tivoli am 4. September 2016

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