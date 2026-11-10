"Folter": Boris Becker schildert die Haft in Wandsworth

Boris Becker (58) blickt auf eine der dunkelsten Phasen seines Lebens zurück. In seinem Buch "Inside" beschreibt der ehemalige Tennisstar seine Zeit im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth. Dorthin war er nach seiner Verurteilung wegen Insolvenzdelikten zunächst gebracht worden. Wie der Mirror aus dem Werk zitiert, waren vor allem die ersten Nächte für ihn kaum zu ertragen. Aus den umliegenden Zellen seien unaufhörlich Schreie zu hören gewesen, an Schlaf sei nicht zu denken gewesen. Von Freitag bis zum darauffolgenden Dienstag habe er seine Zelle nicht ein einziges Mal verlassen können. "Das ist Folter. Das alles zu überleben, ist unmöglich. Ich bin mit einem Haufen Psychopathen in einem Käfig. Ich bin allein und verloren", beschreibt Boris seine damalige Gefühlslage. Bis zu 22 Stunden am Tag habe er auf engstem Raum ausharren müssen. Die Zustände in einem der härtesten Gefängnisse Großbritanniens hätten ihn regelrecht schockiert.

Für Boris wurde auch das quälend langsame Verstreichen der Stunden zur großen Belastung. "Die Zeit ist drinnen dein Feind, weil die Uhr sehr langsam tickt. Man ist 22 Stunden am Tag in einer winzigen Zelle, und das ist hart", schreibt er. Vor seinem Haftantritt hatte der Sportler Berichte über Suizide, Selbstverletzungen und psychische Zusammenbrüche gehört. Im Gefängnis habe er dann feststellen müssen, dass diese Berichte der Wahrheit entsprachen. Boris war zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er nach seiner Insolvenzerklärung Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Insgesamt verbrachte er 231 Tage hinter Gittern, bevor er vorzeitig freikam. Neue Aufmerksamkeit bekommen seine Schilderungen nun durch Russell Brand (51). Der Schauspieler wurde wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Auch er wurde zunächst nach Wandsworth gebracht. Mit rund 1.300 bis 1.500 Insassen zählt die Anstalt im Südwesten Londons zu den größten Gefängnissen Großbritanniens.

Rückblickend sieht Boris in der langen Zeit des Stillstands auch einen Anlass, sein früheres Verhalten und dessen Folgen gründlich zu überdenken. Er habe Verantwortung für seine guten wie schlechten Taten übernommen. Genau darin sieht der Ex-Profi einen wichtigen Grund dafür, dass es ihm drei Jahre später wieder gut geht. Auf Anregung eines Gefängniswärters suchte er zudem das Gespräch mit jüngeren Mitgefangenen. Ihnen erzählte er, wie er einst alles besessen und anschließend alles verloren hatte. Zudem verschlang er in seiner Zelle zahlreiche Bücher. Wer draußen mit Problemen kämpft, dem legt er nach eigenen Angaben besonders die Philosophie des Stoizismus ans Herz. Schönreden will der Sportler seine Zeit im Gefängnis trotzdem nicht: Das Leben hinter Gittern sei alles andere als leicht, sondern "eine echte Strafe".

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Getty Images Ex-Tennisstar Boris Becker im Juni 2025 in Halle (westf.)

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Ex-Tennisstar

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