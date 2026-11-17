Wer James Bond werden will, muss zuerst eine ganz bestimmte Szene meistern. Seit mehr als 30 Jahren gehört ein rund dreiminütiger Ausschnitt aus dem Klassiker "Liebesgrüße aus Moskau" aus dem Jahr 1963 fest zum entscheidenden Vorsprechen für mögliche 007-Darsteller. Darin trägt der Geheimagent, damals verkörpert von Sean Connery (†90), lediglich ein Handtuch und hält eine Waffe in der Hand. So entdeckt er die russische Agentin Tatiana Romanova, die nackt in seinem Hotelbett liegt. In dem Filmausschnitt zieht sich Bond gerade im Badezimmer seines Hotelzimmers aus, als er plötzlich ein verdächtiges Geräusch aus dem Schlafzimmer hört. Dort trifft er auf Tatiana, die auf ihn angesetzt wurde. "Meine Freunde nennen mich Tanya", stellt sie sich vor. Bond richtet seine Waffe auf sie und antwortet: "Meine nennen mich James Bond." Kurz darauf küssen sich die beiden, während 007 versucht, den Aufenthaltsort einer Dechiffriermaschine herauszufinden.

Die langjährige Castingdirektorin Debbie McWilliams verriet jetzt gegenüber The Sunday Times, dass sie anhand dieser Szene erkennen konnte, ob ein Kandidat die nötige Ausstrahlung für die Rolle mitbringt. Erklären lässt sich dieses Gespür ihrer Ansicht nach allerdings kaum. "Es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen. Entweder haben sie es oder sie haben es nicht ... Es ist ein bisschen wie bei Cinderella und dem Schuh", schilderte sie. Trotz dieses festen Vorsprechmaterials folgt die Besetzung des Agenten laut Debbie keinem klaren Schema: "Es mag die Leute überraschen, aber es gibt eigentlich keinen logischen Prozess." Debbie begann im Jahr 1980, für das Bond-Franchise zu arbeiten, und blieb der Reihe mehr als 40 Jahre lang treu. In dieser Zeit war sie daran beteiligt, Timothy Dalton, Pierce Brosnan (73) und Daniel Craig (58) als 007 auszuwählen. Inzwischen hat sie das Franchise jedoch verlassen. Nach ihrer Erfahrung entscheidet vor allem eine Mischung aus Schicksal und Bauchgefühl darüber, wer als neuer Bond die Lizenz zum Töten erhält.

Als Idealbesetzung sieht sie dabei eher einen bislang wenig bekannten Schauspieler als einen etablierten Star. "Das Wichtige ist James Bond. Und der ist bereits da", begründete sie ihre Haltung gegenüber The Sunday Times. Wer die Nachfolge von Daniel Craig antritt, ist weiterhin offen. Zuletzt machten Berichte über geheime Castings und eine angeblich stark verkürzte Kandidatenliste die Runde. Gehandelt wurden unter anderem Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36), Nicholas Hoult (36) und Callum Turner (36). Offiziell bestätigt ist bislang aber keiner von ihnen. Wann der neue Agent auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Im Netz kursieren Ende 2027 oder Ende 2028 als mögliche Zeiträume.

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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Imago Szenenbild aus "James Bond 007 – Dr. No" mit Sean Connery als James Bond und Ursula Andress als Honey Ryder

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