Nur wenige Tage nach seiner Verurteilung meldet sich Russell Brand (51) mit einer Botschaft aus dem Gefängnis. Darin macht der Comedian ausgerechnet mit dem Namen seiner neuen Haftanstalt ein Wortspiel. Seine Ehefrau Laura Gallacher (39) las die Nachricht am Sonntag in einer neuen Folge ihres gemeinsamen YouTube-Podcasts "Sunday Service" vor, über die unter anderem Sky News berichtete. Der Schauspieler teilte darin mit, dass er inzwischen im HMP Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire sitzt. Beim Namen der Anstalt erlaubte er sich einen Scherz: "Ich bin im HMP Littlehey inhaftiert, 'little' wie klein und 'hey' wie hey – ich bin im größten Gefängnis für Sexualstraftäter in Europa", ließ Russell seine Frau vorlesen. Erst wenige Tage zuvor war der Brite wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Unmittelbar nach dem Schuldspruch war Russell zunächst im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth untergebracht worden. Von dort wurde er in die Haftanstalt der Kategorie C in Cambridgeshire verlegt. Berichten zufolge könnten Sicherheitsbedenken und sein als gering eingestuftes Fluchtrisiko bei der Verlegung eine Rolle gespielt haben. Das Gericht hatte den Comedian wegen Taten an vier von insgesamt sechs Frauen schuldig gesprochen. Eines der Opfer war ein damals 21-jähriger Fan, den er vergewaltigt hatte. In zwei weiteren Anklagepunkten wegen Vergewaltigung und einem wegen eines versuchten unsittlichen Angriffs wurde er freigesprochen. Voraussichtlich muss Russell zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßen, bevor eine Entlassung unter Auflagen infrage kommt. Zudem wird er lebenslang im Register für Sexualstraftäter geführt. In seiner Nachricht beteuert Russell weiterhin seine Unschuld. "Wie ihr wisst, bin ich der Taten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig, also geschieht hier etwas Seltsames", heißt es darin laut Sky News.

Laura erzählte in der Folge auch, dass sie mit ihrem Mann gesprochen habe. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, und er bete im Gefängnis. Bevor sie seine Nachricht vorlas, trug sie eine Bibelstelle vor und zeigte einen gemeinsamen Clip, der noch vor dem Schuldspruch entstanden war. Auch in seiner Botschaft berief sich Russell auf seinen christlichen Glauben. Die Mitarbeiter der Haftanstalt beschrieb er als stark, freundlich und engagiert. Über seine Mitgefangenen wolle er sich kein Urteil erlauben und auch nicht zwischen Schuldigen und Unschuldigen unterscheiden. "Lasst uns einander alle lieben, füreinander beten und einander vergeben, wie Gott uns vergeben hat", appellierte er. Als Laura zum Schluss der Nachricht kam, kämpfte sie mit den Tränen. In diesen letzten Zeilen bat ihr Mann seine Zuhörer um Rückhalt für seine Angehörigen: "Bitte unterstützt meine geliebte Frau und meine Familie. Ich spüre eure Gebete. Euer Bruder in Christus, Russell."

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Getty Images Russell Brand, Mai 2025

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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