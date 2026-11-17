Anya Elsner (22) zieht in der zweiten Folge von "Prominent verwandt" gemeinsam mit ihrer Mutter Katrin in die Villa ein und stellt sich dort ihrem seit Jahren belasteten Familienverhältnis. Schon bald geht es dort um das Verhältnis der beiden, das seit Jahren belastet ist. Vor allem ein Moment steht dabei im Mittelpunkt: Als Anya damals aus dem Elternhaus auszog, beendete sie noch am selben Tag den Kontakt zu ihrer Mutter. Wo sie künftig wohnen würde, erfuhr Katrin nicht. Trotz der schmerzhaften Folgen steht die Influencerin weiterhin hinter diesem Schritt. "Den Kontaktabbruch bereue ich bis heute nicht. Ich musste erst mal gucken, dass es mir gut geht. Ich war meine erste Priorität", betont sie. Dass der abrupte Rückzug ihre Mutter hart traf, wird beim gemeinsamen Einzug ebenfalls deutlich. Die schwierige Vergangenheit begleitet Mutter und Tochter damit auch in der TV-Villa.

Katrin erinnert sich daran, dass Anya früher ein "absolutes Mama-Kind" gewesen sei. Während der Pubertät habe sich ihr Verhältnis jedoch völlig verändert. Der Grund dafür war die Scheidung der Eltern. Anya gab ihrer Mutter die Schuld am Ende der Ehe und konnte die Trennung nach eigener Aussage nicht verkraften. Katrin schildert dazu ihre Sicht: Anyas Vater sei ihr mehrfach untreu gewesen. Sie habe ihm immer wieder verziehen, die Beziehung schließlich aber doch beendet. Danach habe ihre Tochter kaum noch mit ihr gesprochen und sich nicht einmal mehr umarmen lassen. Der spätere Kontaktabbruch verschärfte die Situation zusätzlich. Unter Tränen schildert Katrin bei "Prominent verwandt": "Ich wusste nicht, wo sie hinzieht. Wo ist sie? Was macht sie? Diese Ablehnung vom eigenen Kind ist hart. Ich habe tagelang nicht geschlafen. Es hat sich angefühlt, als wäre sie gestorben."

Eine große Aussprache über die Ereignisse von damals hat es zwischen Mutter und Tochter bis heute nicht gegeben. Beide sind dem klärenden Gespräch bislang aus dem Weg gegangen. Katrin hat deshalb Sorge, dass die ungelösten Konflikte sie und Anya erneut auseinandertreiben könnten. Schon vor der Ausstrahlung ihrer Szenen bei "Prominent verwandt" hatte Anya klargestellt, dass die Probleme mit Katrin eine längere Vorgeschichte haben. Zugleich machte der Realitystar deutlich, wie sie mit Reaktionen auf ihr Verhalten umgehen will. Auf sachlich formulierte Kritik könne sie sich einlassen. Persönliche Angriffe gegen sie akzeptiere sie hingegen nicht.

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RTL Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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