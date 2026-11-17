Melania Trump (56) könnte nach Einschätzung des demokratischen Abgeordneten Robert Garcia als Zeugin vor den US-Kongress geladen werden. Im Gespräch mit dem Journalisten Don Lemon brachte er eine mögliche Vorladung der First Lady im Zuge der Untersuchungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) ins Spiel. Robert ist der ranghöchste Demokrat im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses. Er möchte von der Ehefrau von Donald Trump (80) erfahren, was sie über Jeffrey, dessen Vertraute Ghislaine Maxwell (64) und ihre Kontakte zu den beiden weiß. "Ich denke, Melania sollte zu uns kommen und uns sagen, was sie über Jeffrey Epstein, über ihre Beziehung und darüber weiß, was ihr möglicherweise bekannt ist", erklärte der Politiker laut OK Magazine gegenüber Don. Von einer Aussage der First Lady verspricht er sich Aufschluss darüber, welche Informationen sie zu dem Fall beitragen könnte. "Ich denke, sie wäre eine wichtige Zeugin in der Untersuchung", betonte Robert.

Was Melania tatsächlich über den Fall weiß, kann Robert nach eigenen Worten allerdings nicht sagen. "Ich würde vermuten, dass sie etwas weiß. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich nehme an, dass sie Bescheid wusste – sie hat Jeffrey Epstein getroffen", räumte er gegenüber Don ein. Und weiter: "Wenn sie Informationen hat, würden wir natürlich davon erfahren wollen." Laut Robert planen die Demokraten für das kommende Jahr erstmals öffentliche Anhörungen im Kongress zu dem Fall. Mehrere Untersuchungen sollen bereits im Januar anlaufen, die meisten Anhörungen erwartet der Abgeordnete im Februar. Melania selbst hatte den Kongress zuvor aufgefordert, Überlebende von Jeffreys Verbrechen bei einer öffentlichen Anhörung zu Wort kommen zu lassen. Zugleich wies sie Behauptungen über ihre Verbindung zu ihm zurück. In einer Mitteilung des Weißen Hauses erklärte sie im April: "Die Lügen, die mich mit dem abscheulichen Jeffrey Epstein in Verbindung bringen, müssen heute enden."

Melania zufolge lernte sie Jeffrey im Jahr 2000 bei einer Veranstaltung kennen, die sie gemeinsam mit Donald besuchte. Von seinen Straftaten habe sie nichts gewusst. In den im Januar veröffentlichten Epstein-Unterlagen findet sich ein E-Mail-Wechsel zwischen Melania und Ghislaine aus dem Jahr 2002. Darin verabschiedete sich Melania mit den Worten "In Liebe, Melania", während Ghislaine sie als "Schätzchen" ansprach. Die heutige First Lady erklärte, sie habe lediglich auf eine Nachricht geantwortet, und beschrieb den Austausch als lockere Korrespondenz. Schon vor der US-Wahl 2024 hatte das Portal Daily Beast Aufnahmen veröffentlicht, in denen Jeffrey behauptete, dem Ehepaar Trump nahegestanden zu haben. Darin behauptete er auch, Melania und Donald seien sich erstmals an Bord seines Privatflugzeugs intim nähergekommen. Dafür gibt es keine unabhängige Bestätigung. Melania bestreitet, jemals in der Maschine gewesen zu sein.

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Getty Images Melania Trump nimmt an einer Zeremonie zum Veterans Day auf dem Nationalfriedhof Arlington teil

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Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York

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