DJ Ötzi (55) hat beim NFL Munich Game für einen mitreißenden Stadionmoment gesorgt. Am Sonntag stand der Sänger mit einem Handmikrofon mitten auf dem Footballfeld der voll besetzten Allianz Arena und stimmte den Klassiker "Sweet Caroline" an. Der Song gehört seit Jahren zu den beliebtesten Mitsing-Hymnen in Sportstadien auf der ganzen Welt. In München wurde er für DJ Ötzi und die Footballfans zu einem der Höhepunkte des Abends. Unterstützt wurde der Musiker von einer Band, zu der ein Schlagzeuger, Bläser und ein Keyboarder gehörten. Doch nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seinen Gesten brachte er die Menge in Bewegung. Immer wieder animierte er die Zuschauer, noch lauter mitzusingen. Das Publikum musste nicht lange überzeugt werden: Auf den dicht gefüllten Rängen sangen die Fans lauthals mit und rissen dabei ihre Arme in die Höhe. Für seinen großen Auftritt hatte sich DJ Ötzi lässig gekleidet. Der Sänger trug seine markante weiße Mütze, eine dunkelrot-braune Weste über einem weißen Langarmshirt, dazu Jeans und weiße Schuhe.

Aus dem Auftritt wurde so ein ausgelassenes Gemeinschaftserlebnis, bei dem zehntausende Stimmen zu einem einzigen Chor verschmolzen. Das zeigt ein Video, das der Musiker am Montagabend in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Darin ist zu sehen, wie sich die Stimmung im Stadion von Sekunde zu Sekunde weiter aufheizt. Mit dem Clip ließ DJ Ötzi seine Follower an dem besonderen Augenblick teilhaben, den er gemeinsam mit den Footballfans in München erlebte. Direkt auf dem Rasen hielten gleich mehrere Kameraleute das Geschehen fest. In seiner Instagram-Story schwenkt die Kamera über die feiernden Footballfans und gibt gleichzeitig den Blick auf das Spielfeld frei. Zu sehen sind dabei die Yardmarkierungen, das NFL-Logo und die blaue Endzone der Detroit Lions.

Eine Einblendung im Video beschreibt die gesamte Allianz Arena als singenden Chor bei "Sweet Caroline" und fasst die Szene damit treffend zusammen. Schon vor dem Spiel hatte der NFL-Termin für DJ Ötzi einen hohen Stellenwert. Wenige Tage vor dem Event bezeichnete er die Show als einen der größten Auftritte seines Lebens. Kein Wunder, denn die Dimensionen waren gewaltig: Zu dem Footballspektakel wurden rund 70.000 Menschen im Stadion erwartet. Hinzu kamen Millionen Zuschauer, die das Spiel vor den Bildschirmen verfolgen sollten. Im Vorfeld hatte der Sänger seine Fans vor allem auf seinen Partyhit "Hey Baby" eingestimmt. Er rief sie dazu auf, beim Refrain kräftig mitzumachen und ihn lautstark zu unterstützen. Mit "Sweet Caroline" gelang es dem Musiker nun ebenfalls, die Arena gemeinsam zum Singen zu bringen. Auch LaBrassBanda konnten die Stimmung halten: Sie durften die deutsche Nationalhymne im Blaskapellen-Stil spielen.

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Instagram / dj_oetzi Lisa Marie Friedle und DJ Ötzi

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Getty Images DJ Ötzi im Juni 2025 in Kitzbühl

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