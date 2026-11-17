Katniss Everdeen und Peeta Mellark sind wieder vereint! Jennifer Lawrence (36) und Josh Hutcherson (34) haben am Montagabend in New York gemeinsam für die Fotografen posiert. Anlass war die Premiere des Prequels "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Für die beiden war es nach elf Jahren das erste Mal, dass sie wieder gemeinsam über einen roten Teppich liefen. Zwischen 2012 und 2015 standen die Schauspielerin und ihr Kollege in allen vier Filmen der Die Tribute von Panem-Reihe als Katniss Everdeen und Peeta Mellark vor der Kamera. Doch das Duo war an diesem Abend nicht allein. Viele weitere Stars aus der Originalbesetzung ließen sich das Event ebenfalls nicht entgehen. So zeigten sich auch Elizabeth Banks (52) und Woody Harrelson (65) bei der Premiere. Außerdem feierten Amandla Stenberg (28), Willow Shields (26) und Jena Malone (41) das Wiedersehen mit ihren früheren Kollegen. Damit kam ein großer Teil des Ensembles zusammen, das die Fans über vier Filme hinweg begleitet hatte.

Für ein großes Gruppenfoto stellten sich die ehemaligen Co-Stars zusammen mit Regisseur Francis Lawrence (55) und Buchautorin Suzanne Collins (64) auf. Jennifer entschied sich für ein bodenlanges, schwarzes Mantelkleid von Dior, das mit einem weißen Fellkragen und floralen Details verziert war. Josh erschien hingegen in einem schlichten, komplett schwarzen Anzug. Auch die übrigen Gäste dürften den Fans bestens vertraut sein: Elizabeth war in den ersten vier Filmen als Effie Trinket zu sehen, Woody als Mentor Haymitch Abernathy. Amandla spielte die junge Rue, Willow verkörperte Katniss' Schwester Primrose und Jena die Siegerin Johanna Mason. Im Mittelpunkt des Prequels steht der 16-jährige Haymitch, gespielt von Joseph Zada (21). Er wird für die 50. Hungerspiele ausgewählt und tut sich in der Arena unter anderem mit Maysilee Donner zusammen, die von Mckenna Grace (20) dargestellt wird. Jennifer und Josh sind in dem Film erneut als Katniss und Peeta zu sehen. Damit stehen sie zum ersten Mal seit "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2" aus dem Jahr 2015 wieder gemeinsam vor der Kamera.

Mckenna hatte bereits deutlich gemacht, dass sich die Fans auf schwere Kost einstellen müssen. Gegenüber dem Magazin SFX hatte sie über die düstere Stimmung der Buchvorlage und der Verfilmung gesprochen: "Um es ganz klar zu sagen: Es ist ein sehr trostloses und unglaublich trauriges Buch, und der Film ist genauso." Für die Schauspielerin blieb es dabei nicht bei einer Figur: Neben Maysilee übernahm sie auch die Rolle von deren Zwillingsschwester Merrilee. Trotz aller Trostlosigkeit hatte Mckenna auch eine hoffnungsvolle Botschaft in der Geschichte gesehen. "Aber Francis hat viel darüber gesprochen, dass dieser Roman und der Film ein Aufruf zum Handeln sind", hatte sie erzählt. Ihr Wunsch für das Publikum war entsprechend klar gewesen: "Ich hoffe, dass die Menschen dadurch darüber sprechen, für ihre Überzeugungen einzustehen, selbst wenn man jung ist und sich in einer Situation befindet, die hoffnungslos erscheint." An Maysilee hatten sie besonders deren Kampfgeist und ihre Wut auf das Kapitol begeistert.

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Getty Images Josh Hutcherson und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Jennifer Lawrence, Elle Fanning und Woody Harrelson und viele weitere Stars bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"

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Getty Images Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Woody Harrelson und Elizabeth Banks bei der Premiere von "Sunrise On The Reaping" in New York

Getty Images Tom Blyth und Rachel Zegler bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

Getty Images Whitney Peak bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

Getty Images Joseph Zada bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

Getty Images Elle Fanning bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York