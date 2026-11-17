Schwere Vorwürfe gegen Herzogin Meghans (45) Vater: Thomas Markle Sr. (82) wird auf den Philippinen mit drei Anklagepunkten konfrontiert. Wie ITV News berichtet, hat die philippinische Nationalpolizei die Anschuldigungen an die Staatsanwaltschaft der Stadt Cebu übergeben. In zwei Punkten geht es um das mutmaßliche Anbieten, den Vertrieb, den Verkauf und den Export oder Import von Material über Kindesmissbrauch. Der dritte Anklagepunkt bezieht sich auf den mutmaßlichen Besitz solchen Materials. Thomas hatte bis Mai dieses Jahres in Cebu gelebt. Die dortige Staatsanwaltschaft sichtet nun die eingereichten Unterlagen. Erst danach soll entschieden werden, ob Meghans Vater vor Gericht geladen wird. Im Falle einer Verurteilung könnte ihm laut dem britischen Sender eine langjährige Haftstrafe drohen.

Die Anklage auf den Philippinen folgt nur kurz auf Thomas' Festnahme in den USA Anfang November. Auch dort lautet der Vorwurf, er habe kinderpornografisches Material besessen. Zuvor hatte das FBI in Los Angeles zwei Lagerräume durchsucht, die Thomas mutmaßlich gemietet hatte. Nachdem er gegen Kaution freigekommen war, stand er in Florida unter Hausarrest und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Am 10. November soll er diese jedoch entfernt haben. Daraufhin nahmen ihn die Behörden erneut fest. Aktuell sitzt Meghans Vater in Untersuchungshaft. Vor einem möglichen Prozess soll zunächst eine gerichtlich angeordnete psychiatrische Untersuchung klären, ob er überhaupt in der Lage ist, dem Verfahren zu folgen. Wie BBC berichtet, hatte Thomas bei seinem ersten Gerichtstermin deutliche Erinnerungslücken gezeigt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück und bestreitet sämtliche gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen auf den Philippinen ausgerechnet durch Thomas Markle Jr. (60). Der Sohn des Beschuldigten lebt weiterhin in Cebu und wandte sich Ende Oktober an die Polizei. Dabei übergab er den Beamten mehrere Kisten mit Gegenständen, die nach seinen Angaben seinem Vater gehörten, wie die philippinische Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bekanntgab. Auf drei Speicherkarten und einem Handy, die Thomas Sr. zugeordnet werden, entdeckten die Ermittler nach eigenen Angaben Missbrauchsdarstellungen. Anfangs hatten die Behörden noch erklärt, dass zunächst die Herkunft des Materials, die Verantwortlichkeit und mögliche Verstöße gegen philippinische Gesetze geprüft werden müssten. Mittlerweile sichten die Ermittler die Bilder und mehrere elektronische Geräte. Die Untersuchungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der philippinischen Polizei könnten im weiteren Verlauf weitere Anklagepunkte gegen Meghans Vater hinzukommen.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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