Romanzengerüchte: Dakota Johnson erneut mit MGK gesichtet

Dakota Johnson (37) und Machine Gun Kelly (36) haben sich in West Hollywood bei einem ganz entspannten Date gezeigt. Statt in einem schicken Luxusrestaurant Platz zu nehmen, machten es sich die Schauspielerin und der Musiker nebeneinander auf dem Gehweg gemütlich. Dort tranken die beiden koffeinhaltige Getränke, wie jetzt aufgetauchte Fotos zeigen. Auf den von Daily Mail verbreiteten Aufnahmen von dem Ausflug fällt besonders Dakotas Körperhaltung auf: Sie hat sich vollständig ihrem Begleiter zugewandt. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, sitzt dagegen breitbeinig da und richtet seinen Blick nach vorn. Für den entspannten Plausch setzte Dakota auf ein weißes Langarmshirt der Marke Bode, das mit Queen-of-Hearts-Motiven bedruckt war. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose und flache Lederschuhe. Machine Gun Kelly wählte ebenfalls einen lässigen Look. Er kombinierte eine hellbraune Wildlederjacke und ein Ripptop mit Jeans sowie schwarzen Lederboots. Ob es sich bei dem Treffen um ein Date handelte, haben die beiden bislang nicht öffentlich bestätigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind. Schon im September lösten Dakota und Machine Gun Kelly Dating-Gerüchte aus. Wie DeuxMoi berichtete, besuchten sie damals nacheinander die New Yorker Wohnung ihrer Freundin Taylor Swift (36). Dakota soll zunächst allein dort angekommen sein. Etwa eine halbe Stunde später sei dann auch der Musiker eingetroffen – und zwar in Begleitung von Dakotas Sicherheitsmann. Nach mehreren Stunden hätten Dakota und Machine Gun Kelly das Gebäude zusammen verlassen. Anschließend sollen sie in ein nahe gelegenes Hotel gefahren sein und dort die Nacht verbracht haben. Taylor selbst war zu diesem Zeitpunkt nach Informationen von TMZ gar nicht in der Stadt. Kennengelernt haben sollen sich Dakota und der Rapper bereits im Juli bei der Hochzeit von Taylor und Travis Kelce (37). Weder Dakota noch Machine Gun Kelly äußerten sich bisher zu den Spekulationen um eine mögliche Romanze.

Dakota ist die Tochter der Hollywoodstars Don Johnson (76) und Melanie Griffith (69). Ihren neuen Begleiter soll sie inzwischen bereits ihrer Familie vorgestellt haben. Erst einen Monat bevor sie Machine Gun Kelly mutmaßlich kennenlernte, soll die Schauspielerin ihre Beziehung mit dem Musiker Role Model (29) beendet haben. Machine Gun Kelly war zuvor mehrere Jahre mit Megan Fox (40) liiert. Mit ihr hat er die 19 Monate alte Tochter Saga. Außerdem ist er Vater der 17-jährigen Casie, die aus seiner früheren Beziehung mit Emma Cannon stammt. Dass Dakota ein Faible für Musiker zu haben scheint, war im September auch Thema in einem Interview mit der Vogue. "Sie mögen mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich mag sie", erklärte sie dem Magazin. Auf die Frage, was man an Musikern nicht mögen könne, antwortete Dakota trocken: "Eine Menge! Eine Menge. Schwierige Mistkerle."

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Collage: Imago, Imago Dakota Johnson und Machine Gun Kelly Collage

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Getty Images Bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios: Dakota Johnson bei "Verity" im AMC Lincoln Square 13