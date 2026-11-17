Charlotte Engelhardt (48) hat einem erneuten Kuss mit Calvin Kleinen (34) vorerst eine klare Absage erteilt. In der neuesten Folge von "The Real Ex-Wives" auf RTL+ wurde die Moderatorin von ihrer Podcastpartnerin Georgina Stumpf auf die Knutscherei angesprochen, die in der ersten Staffel von Bad Boyfriends für Aufsehen gesorgt hatte. Da Charlotte derzeit auf Teneriffa die zweite Staffel der Realityshow dreht und auch Calvin wieder mit von der Partie ist, wollte Georgina wissen, ob es zwischen den beiden erneut knistern könnte. Zwar verstehen sich die Moderatorin und der Realitystar nach wie vor bestens, auf eine romantische Fortsetzung sollten die Zuschauer allerdings nicht hoffen. "Wir verstehen uns total gut. Aber ich sehe uns jetzt nicht weiter knutschen", stellte Charlotte klar. Mehr als ein freundschaftliches Verhältnis scheint für sie derzeit also nicht infrage zu kommen.

Im Podcast erinnerte sich Charlotte auch an die Umstände der damaligen Knutscherei. Auf der Abschlussparty der ersten "Bad Boyfriends"-Staffel waren sich die Moderatorin und Calvin Kleinen spontan nähergekommen. Rückblickend bezeichnet sie den Vorfall als "Situationsknutscher", der sich ganz ohne große Überlegungen ergeben habe. "Das war jetzt weder mit Hintergedanken von ihm noch von mir", erklärte Charlotte in "The Real Ex-Wives". Da beide zu diesem Zeitpunkt Single gewesen seien und einfach Lust auf einen Kuss gehabt hätten, habe für sie nichts dagegengesprochen. Ihre damalige Einstellung brachte sie mit einer kurzen Frage auf den Punkt: "Warum nicht?" Eine tiefere Bedeutung habe die Annäherung für keinen von beiden gehabt. Vielmehr sei es ein spontaner Moment auf einer Party gewesen, aus dem sich anschließend keine Liebesgeschichte entwickelte.

Bereits im Grill den Henssler Sommerspecial auf RTL+ hatte Charlotte erstmals öffentlich über die Annäherung zwischen ihr und Calvin Kleinen gesprochen. "Wir haben ein bisschen geknutscht", verriet sie damals. Besonders amüsant findet die Moderatorin bis heute allerdings, was sich am nächsten Tag abspielte: Calvin meldete sich bei ihr, weil er eine Kette verloren hatte, konnte sich während des Telefonats jedoch offenbar nicht mehr an den gemeinsamen Kuss erinnern. Eine Steilvorlage für Charlotte, die ihren Kollegen seitdem gerne mit dieser Geschichte aufzieht. "Ich liebe es, ihn damit aufzuziehen", erzählte sie nun im Podcast. Ihrem guten Verhältnis hat die kleine Erinnerungslücke offensichtlich nicht geschadet. Auch bei den aktuellen Dreharbeiten auf Teneriffa verstehen sich die beiden bestens. "Es ist wirklich schön, dass wir weiterhin so viel Spaß hier haben", schwärmte Charlotte.

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Imago Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen beim Screening von "Bad Boyfriends" (RTL+) im Bootshaus Köln, 25.06.2026

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"

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