Sara Kulka (36) hat genug von Kritik an ihr als Mutter! Die Realitydarstellerin meldete sich am späten Sonntagabend in ihrer Instagram-Story zu Wort und machte ihrem Ärger Luft. Anlass war der Kommentar einer Frau, die offenbar über Sara als Mutter, über ihre psychischen Probleme und über ihre Vergangenheit geurteilt hatte. In ihrer Antwort blickte die Blondine auf die Zeit vor ihrem Klinikaufenthalt zurück. Damals sei die Angst riesig gewesen, ihre Töchter wegen ihres seelischen Zustands zu verlieren. Ihre allererste Frage an die Psychiaterin habe gelautet: "Nehmen Sie mir jetzt meine Kinder weg?" Für Sara ist klar: Eine Depression allein rechtfertigt es nicht, einer Mutter ihre Kinder wegzunehmen. Schließlich macht eine psychische Erkrankung eine Frau nicht automatisch zu einer schlechten Mutter. Abwertende Kommentare können jedoch dazu führen, dass betroffene Frauen aus Angst vor Verurteilung davor zurückschrecken, sich Hilfe zu suchen.

Anstelle der befürchteten Ablehnung begegnete Sara in der Klinik Verständnis und Ermutigung. Dort habe man ihr vermittelt, dass es ein wichtiger und richtiger Schritt gewesen sei, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dennoch verschweigt die zweifache Mutter nicht, dass sie auch heute noch schwierige Zeiten erlebt und immer wieder schlechte Tage hat. Diese versuche sie aufzuarbeiten und nehme dafür die Hilfe in Anspruch, die sie brauche. Ihre Töchter sollen von ihren Tiefs dabei so wenig wie möglich mitbekommen. Ihr wichtigstes Ziel sei es, den Mädchen trotz der eigenen Belastungen eine schöne Kindheit voller Liebe, Sicherheit und Geborgenheit zu schenken – mit vielen positiven Erinnerungen. Vor Fremden wolle sie sich weder für ihre Depressionen noch für ihre Vergangenheit oder ihren Gang in die Klinik weiter rechtfertigen. "Die Einzigen, denen ich das beweisen möchte, sind meine Töchter", stellte sie klar. Was für eine Mutter sie sei, wolle sie ihnen nicht mit Worten, sondern täglich durch ihre Fürsorge zeigen.

Erst vor Kurzem hatte Sara öffentlich gemacht, dass sie mental in einer schweren Krise steckt. Sie wünsche sich zwar, wieder aktiver am Leben teilzuhaben, befinde sich momentan aber eher im Überlebensmodus: "Ich will wieder ein bisschen mehr leben. Aber aktuell bin ich eher im Überlebensmodus. Und das ist ein Scheißgefühl." Angesichts der Kritik sprach die Realitydarstellerin nun auch ihre frühere Drogenerfahrung an. Inzwischen sei sie seit Jahren clean – und darauf sei sie sehr stolz. Zu Menschen, die Drogen nehmen, halte sie heute ganz bewusst Abstand. Das habe nichts mit Verurteilung zu tun, sondern mit ihrer eigenen Geschichte. Zudem nehme sie solche Situationen inzwischen besonders intensiv wahr. Sara räumte ein, in ihrem Leben Fehler begangen und schwierige Phasen erlebt zu haben. Dennoch habe sie stets daran festgehalten, an sich zu arbeiten und alles dafür zu tun, dass es ihren beiden Töchtern gut geht.

Anzeige Anzeige

Imago Sara Kulka, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige