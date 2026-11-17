Die dritte Staffel von "Die Ringe der Macht" hält für die Fans einige düstere Überraschungen bereit. Wie das französische Magazin Paris Match jetzt berichtet, soll die neue Staffel nicht nur spektakulärer, sondern auch tiefgründiger werden. Im Mittelpunkt steht der Aufstieg Saurons, gespielt von Charlie Vickers, tausende Jahre vor den Ereignissen der Herr der Ringe-Trilogie. Die Serienmacher John D. Payne und Patrick McKay wollen dabei vor allem die psychologischen Konflikte ihrer Figuren stärker beleuchten: "Wir wollten eine tiefgründigere Staffel, in der unsere Figuren, ihre Dilemmata und Beziehungen an Substanz gewinnen."

Hinter der neuen Ausrichtung steckt ein bewusster Schritt der Showrunner. Besonders Sauron soll nicht als typischer Bösewicht dargestellt werden. Die Serienschöpfer erklären laut Paris Match: "Sauron sieht sich als Reformer, als einen Herrscher, der besser als jeder andere wüsste, was für alle gut ist. Seine Beweggründe erscheinen ihm heldenhaft. Genau das macht diesen Antagonisten so komplex und erschreckend." Auch Gandalf, gespielt von Daniel Weyman, bekommt eine neue Facette. Der Schauspieler kann seine Interpretation des Zauberers unabhängig von Ian McKellens (87) legendärer Darstellung gestalten. "Ich hatte das Glück, mit einem unbeschriebenen Blatt anzufangen. Es hat etwas ungeheuer Befriedigendes, diesen noch grünen Zauberer zu spielen, der gerade erst beginnt, das Ausmaß seiner Fähigkeiten zu erahnen", schwärmt Daniel.

Neben bekannten Gesichtern gibt es in der neuen Staffel auch einen prominenten Neuzugang: Jamie Campbell Bower (37), der zuletzt vor allem durch Stranger Things einem großen Publikum bekannt wurde, verstärkt den Cast der Fantasyserie und schlüpft in die Rolle des Elben Celeborn. Für den Schauspieler ist die Rolle in der Welt von J.R.R. Tolkien ein echtes Herzensprojekt: "Die Schönheit der ursprünglichen Texte ist universell", schwärmt er. "Für einen Schauspieler ist das etwas Erstaunliches. Ausnahmsweise wollte ich die Verletzlichkeit der Figur, die ich spiele, ganz offen zeigen." Wie es für Celeborn und die übrigen Figuren weitergeht, können Fans auf Amazon Prime Video verfolgen.

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Amazon MGM Studios Charlie Vickers als Sauron, dritte Staffel von "Die Ringe der Macht"

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Orlando Bloom, Ian McKellen und Viggo Mortensen in "Der Herr der Ringe"

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