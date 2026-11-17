Russell Brand (51) bangt offenbar hinter Gittern um seine Mähne. Wie The Sun berichtet, soll der Schauspieler die Gefängniswärter gebeten haben, weiterhin sein spezielles Koffein-Shampoo und seine Tabletten gegen erblich bedingten Haarausfall verwenden zu dürfen. Doch dazu kam es nicht: Bereits vor seiner Einlieferung in das Londoner Gefängnis HMP Wandsworth wurden ihm die Mittel weggenommen. Diese werden dort als kosmetische Produkte eingestuft und gelten daher nicht als medizinisch notwendige Hilfsmittel. Der frühere Comedian war am 5. November wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen worden. Vier Tage später wurde er zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Mit der Entscheidung der Wärter wollte er sich laut einem Insider nicht abfinden. "Er machte einen Aufstand, weil er Angst hat, seine Haare zu verlieren", verriet die Quelle dem Blatt.

Bei der Aufnahme in britische Gefängnisse werden mitgebrachte Medikamente grundsätzlich überprüft. Häftlinge, die auf bestimmte Präparate angewiesen sind, müssen diese anschließend über die Gefängnisapotheke erneut verschrieben bekommen. Im Fall von Russell wurde dafür offenbar keine Notwendigkeit gesehen. "Er darf sie nicht nehmen, weil sie nicht notwendig sind. Sie gelten als kosmetisch. Er bat um sein spezielles Alpecin-Koffein-Shampoo und seine Propecia-Tabletten", erklärte der Informant. Auch der britische Gesundheitsdienst NHS bezahlt Finasterid nicht gegen Haarausfall, da dieser nicht als medizinisches, sondern als kosmetisches Problem gilt. Hinzu kommt, dass der Brite in HMP Littlehey keinen Zugang zu privater medizinischer Versorgung hat.

Auf Komfort muss Russell im Gefängnis allerdings nicht verzichten – wenn man der Aussage eines Ex-Insassen Glauben schenkt. Der ehemalige Häftling Daniel hatte gegenüber The Sun beschrieben, welche Extras in HMP Wandsworth erhältlich gewesen seien: "Dort drin ist es wie bei Sainsbury's, wenn man das Geld hat. Er könnte eine schöne Bettdecke oder eine Xbox kaufen." Auch Süßigkeiten und Kuchen gehörten laut seiner Schilderung zu den Annehmlichkeiten, die sich Insassen mit ausreichend Geld hätten leisten können. Daniel hatte dafür auch ein konkretes Budget genannt: "Wenn man 50 oder 100 Pfund (umgerechnet rund 119 Euro) pro Woche hat, kann man alles bekommen, was man will." Neben den Einkaufsmöglichkeiten hatte er außerdem verschiedene Sportangebote beschrieben. Dazu zählten nach seinen Angaben zwei Sporthallen mit Basketball, ein Fußballplatz und Fitnessgeräte.

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