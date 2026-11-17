Anna Adamyan (30) spricht offen darüber, dass die Zeit nach der Frühgeburt ihres Sohnes emotional noch immer in ihr nachwirkt. In einem Instagram-Reel, das sie am 15. November – dem Welt-Frühgeborenen-Tag – teilte, zeigt sich der Realitystar nachdenklich und sichtlich bewegt. In dem ruhigen Clip sitzt oder liegt Anna an ein helles Kissen gelehnt und blickt zunächst gedankenverloren zur Seite. Wenig später verändert sich ihre Miene: Sie beginnt breit zu lächeln und wirkt dabei tief gerührt. Wie sie in ihrem Instagram-Beitrag verrät, spürt sie noch immer Wehmut und merkt, dass vieles in ihr Zeit braucht, um zu heilen. Halt gibt ihr dabei ihr kleiner Sohn: "Er weiß es zwar nicht, aber sein Lächeln lässt jeden Tag ein kleines bisschen mehr in mir heilen 🥺❤️‍🩹✨", schreibt die frischgebackene Mutter zu dem Video.

Dass in ihr weiterhin viele Gefühle arbeiten, spricht Anna in ihrem Beitrag ebenfalls direkt an. "Ich spüre heute wieder etwas mehr Wehmut und merke, dass da noch ganz viel in mir ist, was Zeit braucht. Und das ist okay", erklärt sie auf Instagram. Gleichzeitig beschreibt sie, wie stark die Freude über ihren Sohn diese schweren Gedanken überlagern kann: "Denn dann ist da dieses süße Lächeln und mein ganzer Körper füllt sich mit Wärme. Dieses Gefühl ist einfach unbezahlbar", schwärmt das Model. Ausführlicher wolle sie ihre Gedanken aber nicht aufschreiben, da sie sonst vermutlich wieder schlaflos im Bett liegen würde. Ihr Baby nennt sie liebevoll "Mein 34+3-Superheld". Zum Schluss denkt Anna auch an andere Betroffene: "Ich denke an alle, die heute auf etwas zurückblicken, das ihr Herz ein Stück schwerer gemacht hat, oder die all das gerade selbst erleben."

Schon Ende Oktober hatte Anna sehr persönliche Erinnerungen an die belastenden ersten Tage nach der Entbindung veröffentlicht. Damals erklärte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die damit verbundenen Emotionen bewusst zulassen und nicht verdrängen zu wollen. Besonders schwer sei für sie gewesen, nach der Frühgeburt zunächst von ihrem Neugeborenen getrennt zu sein. Die Bilder, die sie damals teilte, zeigten Anna mit geröteten Augen voller Tränen in einem Krankenhausbett. Auf weiteren Aufnahmen waren die winzigen Füße ihres Babys zu sehen, umgeben von medizinischen Schläuchen und Kabeln. Mit ihrem neuen Beitrag knüpft die Realitydarstellerin an diese emotionale Aufarbeitung an und zeigt zugleich, wie viel Trost ihr heute die Nähe und das Lächeln ihres Sohnes geben.

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Getty Images Anna Adamyan, Model

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Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi, Oktober 2024

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