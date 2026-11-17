Knapp drei Monate nach ihrem Tod wird Dolly Parton (†80) mit drei posthumen Nominierungen für die Grammys 2027 geehrt. Für ihre Patentochter Miley Cyrus (33) ist die Anerkennung besonders bittersüß: Die gemeinsame Neuaufnahme von "Light of a Clear Blue Morning" geht in der Kategorie "Best Country Duo/Group Performance" ins Rennen. An dem Song wirkten außerdem Lainey Wilson (34), Queen Latifah (56) und Reba McEntire (71) mit. Nach der Bekanntgabe der Nominierungen am Montag teilte Miley auf Instagram ihre Gefühle: "Ich vermisse ihre Anrufe an großen Tagen wie diesem, aber ich spüre sie in jedem Moment. Ich liebe dich, Tante Dolly. Herzlichen Glückwunsch an diese wundervollen Frauen und alle anderen Nominierten." Zu ihren Zeilen teilte die Sängerin ein Foto, auf dem Dollys Album "New Harvest... First Gathering" aus dem Jahr 1977 zu sehen ist. Außerdem postete sie ein Video aus dem Aufnahmestudio. Ob die Musikerinnen tatsächlich gewinnen, wird sich am 7. Februar 2027 zeigen. Dann soll die Grammy-Verleihung stattfinden.

Mit der Coverversion ist zugleich ein Herzensprojekt verbunden: Die Aufnahme unterstützt die Kinderkrebsforschung am Monroe Carell Jr. Children's Hospital at Vanderbilt in Nashville. Dieses Anliegen hatte Dolly besonders viel bedeutet. Für Miley ist deshalb schon die gemeinsame Nominierung eine Würdigung ihrer Patentante. "Neben ihr, Lainey Wilson, Queen Latifah und Reba McEntire für 'Light of a Clear Blue Morning' nominiert zu sein, ist eine wunderschöne Art, ihr riesiges Herz zu ehren", erklärte sie weiter auf Instagram. Dabei erinnerte die Musikerin auch an ein persönliches Weihnachtsgeschenk: Vor einigen Jahren hatte Dolly ihr zu Weihnachten eine Original-Vinyl des Albums geschenkt. Sie habe gewusst, wie viel ihr die Platte bedeuten würde. "Meine Tante Dolly ist eine der größten Songwriterinnen, die die Welt je gekannt hat. Sie machte nie Musik, um Anerkennung zu bekommen, sondern um die Welt durch ihre Songs zu einem glücklicheren Ort zu machen", betonte Miley.

Dolly war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren gestorben. Für Miley war sie nicht nur ihre Patentante, sondern auch eine langjährige Mentorin und enge Vertraute. Bereits bei ihrem Konzert im Hollywood Bowl im Oktober erinnerte die Sängerin an einen gemeinsamen Moment an diesem Ort. Dolly hatte dort einst mit "The Best of Both Worlds", dem Titelsong von Hannah Montana, eröffnet und danach verraten, dass Miley im Publikum saß. Auf der Bühne sprach die Sängerin sehr offen über ihre Gefühle: "Dolly und ich, wir sind ewig. Nichts in diesem Leben könnte uns jemals auseinanderreißen, und ich werde sie wiedersehen. Und ich kann es verdammt noch mal kaum erwarten, weil ich sie vermisse."

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Getty Images Miley Cyrus und Dolly Parton, Sängerinnen

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Imago Dolly Parton und Miley Cyrus in Hannah Monatana

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